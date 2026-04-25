2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が23日、オフィシャルブログを更新。習い事として始めた書道に取り組む様子を公開し、思いをつづった。



この日、「2026/04/23」と題してブログを更新。筆を手に真剣な表情で書に向き合う姿とともに「去年の年末からはじめた習い事の書道！」と報告。「一文字一文字と丁寧に向き合う 静かな時間の中で 感情がたくさん動く」と書道に向き合う時間について述べた。



続けて「たった一文字書くのに、まだ納得できた日は一度もないけど これがまた楽しい」と率直な心境を明かしつつ、「チャレンジしたいと思うことに年齢は関係なくて」と前向きな考えも吐露。「５年後、10年後には今より自信もててる未来があるはず！」と未来への展望をつづった。



最後は「丁寧にコツコツ頑張ります」と締めくくり、今後への意欲を見せた。