「仕事終わりでも来なさい」自己中心的な姑に限界、、 子供を守るため嫁が反撃

友人から聞いた、自己中心的な姑とのトラブルエピソードです。仕事がある日でも「終わってから来なさい」と家族の集まりを強要する姑。幼い子供を連れての帰宅はいつも深夜12時過ぎでした。しかしある日、ついに子供たちが体調を崩してしまい……。限界を迎えた友人が夫に突きつけた痛快な反撃をご紹介します！

往復2時間！ 仕事後でも強要される集まり

友人には、車で1時間ほど離れた場所に住む義理の両親がいます。姑は何でも自分中心に物事を進めるタイプで、月に2回も頻繁に親戚などを集めた「家族の集まり」を開催していました。

友人が「その日は仕事だから」と断っても、姑は「じゃあ仕事が終わってから来れば良いじゃない！」と絶対に許してくれません。今までも無理だと参加を断ったことはあるのですが、その後は姑から連絡を無視されるなどの嫌がらせを受けるため、次第に断ることができなくなってしまったのです。結局、仕事でクタクタになった後からでも、無理をして参加せざるを得ない状況が続いていました。

幼い子供を連れて深夜12時過ぎの帰宅

一番の被害者は、当時7歳と4歳だった友人の子供たちでした。姑が主催する集まりはいつもダラダラと長引き、解散するのは夜の11時。そこから車で1時間かけて帰るため、家に着くのは深夜12時を回ってしまいます。

幼い子供たちにとって、睡眠時間を削られる深夜までの外出はかなりの負担です。友人は毎回「子供たちが眠そうだから先に帰ります」と申し出ていましたが、姑は「せっかく集まったのに、勝手なこと言わないでよ！ 空気が悪くなるじゃない！」と機嫌を悪くして引き止めるため、どうにもなりませんでした。

ついに限界！ 子供の体調不良と迫る姑の誕生日

そんな地獄のような生活が続いていたある月。月の初めにあった集まりの翌日、無理がたたったのか、娘と息子が揃って体調を崩してしまいました。高熱を出して苦しむ我が子を見て、友人の我慢はついに限界に達しました。

さらに最悪なことに、その月の後半には毎年恒例の「姑の誕生日会」が控えていました。いつもなら仕事の後でも這うように参加していましたが、今回ばかりは絶対に譲れません。

夫への究極の選択と、勝ち取った平穏

友人は夫を座らせ、「もう限界。子供たちの体をなんだと思ってるの！」と激怒。そして「今後は私の仕事が休みの日しか絶対に参加しない。それが不満なら、今後あなた一人だけで参加して！」と究極の条件を突きつけました。

妻の剣幕と子供たちの体調不良に焦った夫は全面的に同意し、姑にも「今後は休みの日の昼間しか行かない」とビシッと宣言してくれました。姑は渋々了承し、それ以来、深夜に及ぶ集まりへの参加はきっぱりお断り。子供の健康と平穏な生活を自らの手で勝ち取った、痛快なスカッとエピソードです。

【体験者：30代・女性、回答時期：2026年4月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターが経験したエピソードを踏まえ、主観的な視点で表現しております。

FTNコラムニスト：藤野ゆうこ

2度の離婚を経て、シングルマザーとして介護職の管理者を務める現役会社員。現場で触れてきた数多くの家族の人生模様や、自身の波乱万丈な実体験をベースに、読者が同じ苦労をしないための教訓を込めたコラムを執筆。現在は介護現場や周囲への取材を通じ、嫁姑・夫婦関係・ママ友など、複雑な人間関係のトラブル解決に繋がる情報を発信中。