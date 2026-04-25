5月10日は母の日。今年はどんなプレゼントをしようかと悩んでいる人も多いはず。



【写真】箱まで黒！おしゃれで上質な黒にこだわり

そこでおすすめなのが年々暑さを増す夏に向けての品物。気象庁の発表によると、昨年の6～8月の平均気温は平年よりプラス2.36度。統計を開始した1898年以降の夏としては、1位の暑い夏だった。今年の夏も梅雨明けが早めで、猛暑日が増加する予想が出ており、例年よりも早い段階から、熱中症対策が必要だ。



そんな暑さや紫外線対策に有効なのが、日傘や衣類など。日焼けを防ぐ観点から考えると、色はやはり紫外線を遮断してくれる黒がおすすめ。ただし、黒は熱も吸収しやすいため、素材選びも重要になってくる。定番色だけに、どこのメーカーからも販売されているが、なかでも黒の扱いに長けているのは、ブラックフォーマルなどを扱うメーカーだ。



例えば東京ソワールでは、フォーマルだけでなく、黒に特化したライフスタイルブランド「kuros’(クロス)」で、母の日に向けた商品を4月下旬から順次発売する。ブラックフォーマルの“黒”の美意識を、日常にまで拡張した新しいライフスタイルブランド。質が高く風通しの良いリネンシャツや、さらっと着こなせるワンピースといった衣類や、さらには日傘など黒を基調としたアイテムを幅広く展開。「作り手の情熱によって生まれたもの」「愛着を持って長く使い続けられるもの」がコンセプトで、品質にこだわる母親世代にもピッタリ。酷暑の中でも快適に過ごせる“夏の黒”が見つかる。



今年は猛暑が予想されるだけに、熱中症対策の品物を中心にギフトを考えてみたい。



（よろず～ニュース編集部）