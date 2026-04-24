コシノヒロコの展覧会開催、オートクチュール200点やテキスタイルを紹介

東京都現代美術館で、デザイナー コシノヒロコをテーマにした展覧会「(UN)KNOWN HIROKO KOSHINO ー新説／真説 コシノヒロコー」が開催される。会期は、5月26日から7月26日まで。

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同展では、コシノヒロコのオートクチュール作品約200点と絵画作品約130点をはじめとする展示物を通じて、既存の人物像やブランドイメージを超えた表現者としての同氏の姿に注目。ヴィジュアルは、コシノヒロコのスタイリングチームに加え、フォトディレクションをSTUDIO KIGI &が、フォトグラファーを岡本充男が、ヘアメイクを石川ひろ子が担当し、既存のイメージに止まらない「UNKNOWNコシノヒロコ」を表現したという。

オートクチュール作品の展示は、コレクションのためにゼロから開発されたテキスタイルや大胆な色彩表現にフォーカス。製作のベースとなったスケッチのほか、田中一光の「冬季オリンピック札幌大会'72[試作]」、石岡瑛子が制作した1979年のPARCOの広告ポスター、倉俣史朗の「ミス・ブランチ」といった作品とともに陳列し、日本のクリエイションが国際的な存在感を高めていった時代との関係性を浮かび上がらせるという。

アート作品として、同氏が制作した墨絵、アクリル画・油彩によるペインティング、タペストリー、歌舞伎座公演での舞台幕、長唄の映像を展示。また、フランス・パリを拠点に活動する現代アーティストであるマティルド・ドゥニーズとのコラボレーション作品「Where Stories Linger」を公開する。廃棄されたオブジェクトや自身の過去の絵画を用いるコスチューム・ペインティングの手法で知られる同氏が、コシノヒロコの過去のコレクションルックやテキスタイルを再構築し、それぞれ10点から構成されるインスタレーション2作品を披露する。このほか、コシノヒロコが監修する東京都歴史文化財団による「ネクスト・クリエイション・プログラム こどもファッションプロジェクト」に参加した子どもたちの作品を展示する。

◾️(UN)KNOWN HIROKO KOSHINO ー新説／真説 コシノヒロコー

会期：2026年5月26日（火）〜7月26日（日）

会場：東京都現代美術館 企画展示室 B2F

時間：10:00〜18:00

休館日：月曜日（7月20日は開館）、7月21日（火）

所在地：江東区三好4-1-1観覧料：一般 2200円、大学生・専門学生・65歳以上 1500円、中高校生 800円、小学生以下 無料

公式サイト