至福の「絶品フルーツ120分食べ放題」！しかも限定アフヌン付き!!「タカノフルーツティアラ」が最高すぎる

タカノフルーツパーラーでは、2026年5月8日（金）から5月31日（日）までの期間、太陽のごちそう‟パイナップル”が主役の「タカノフルーツティアラ 〜パイナップルフェスタ〜」が開催されます。

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今回の「タカノフルーツティアラ」では、パイナップルをはじめとした豊富な種類のカットフルーツ食べ放題を提供！

時間も120分とたっぷり味わえます。

また1名につきひとつ提供されるアフタヌーンティーセットを堪能することができます。

アフタヌーンティーには、アジアンテイストの食材を合わせ、エスニックなセイボリーが登場。

フルーツ食べ放題と限定アフヌンを合わせて楽しめる、贅沢な機会を体験してみて！

アフタヌーンティーのメニューご紹介

〈上段〉

・パッションクリームのミルフィーユ

〈中段〉

・キャラメルケーキ〜パインソースがけ〜

・パインのココナッツミルク

・アングレーズムース〜パイン仕立て〜

〈下段〉

・ワカモレのパイナップルコロネ

・鶏肉とパインと大根の生春巻き

・ライムドレッシングのエスニックサラダ

※コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）は、おかわり自由です。

※アフタヌーンティーセットは1名につきひとつまでとなります。

※写真はすべてイメージです。

平日時間帯限定メニュー

◆自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ

マンゴー特有のトロピカルな香りを感じる店内製造シャーベットと、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。

〈提供期間〉2026年5月8日（金）〜5月29日（金）※平日限定

〈提供時間〉15:00より

6月のタカノフルーツティアラ

◆タカノフルーツパーラー設立100周年記念〜メロン〜

新宿と縁のあるマスクメロンや、赤肉メロンなど、メロンをテーマとしたラインナップです。設立100周年を迎えたタカノフルーツパーラーが監修したアフタヌーンティーは6月より、リニューアル。さらにドリンクコーナーでは新宿高野の紅茶（ホット）が飲み比べできるようにもなります。

〈提供期間〉

2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

〈料金〉

1名：6,600円（税込）

6歳〜12歳：4,400円（税込）

※6月1日より価格改定となります。

「タカノフルーツティアラ 〜パイナップルフェスタ〜」開催概要

【開催期間】2026年5月8日（金）〜5月31日（日）

【料金】

1名：5,500円（税込）

6歳〜12歳：3,300円（税込）

6歳未満：無料

【利用時間】120分

【予約時間】11：00／11：15／11：30／13：30／13：45／14：00／15：45／17：30／18：00

※予約優先となりますが、席が空いている場合は当日でも案内可能です。

※空席については店頭または電話にてお問合せください。