至福の「絶品フルーツ120分食べ放題」！しかも限定アフヌン付き!!「タカノフルーツティアラ」が最高すぎる
タカノフルーツパーラーでは、2026年5月8日（金）から5月31日（日）までの期間、太陽のごちそう‟パイナップル”が主役の「タカノフルーツティアラ 〜パイナップルフェスタ〜」が開催されます。
今回の「タカノフルーツティアラ」では、パイナップルをはじめとした豊富な種類のカットフルーツ食べ放題を提供！
時間も120分とたっぷり味わえます。
また1名につきひとつ提供されるアフタヌーンティーセットを堪能することができます。
アフタヌーンティーには、アジアンテイストの食材を合わせ、エスニックなセイボリーが登場。
フルーツ食べ放題と限定アフヌンを合わせて楽しめる、贅沢な機会を体験してみて！
アフタヌーンティーのメニューご紹介
〈上段〉
・パッションクリームのミルフィーユ
〈中段〉
・キャラメルケーキ〜パインソースがけ〜
・パインのココナッツミルク
・アングレーズムース〜パイン仕立て〜
〈下段〉
・ワカモレのパイナップルコロネ
・鶏肉とパインと大根の生春巻き
・ライムドレッシングのエスニックサラダ
※コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）は、おかわり自由です。
※アフタヌーンティーセットは1名につきひとつまでとなります。
※写真はすべてイメージです。
平日時間帯限定メニュー
◆自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ
マンゴー特有のトロピカルな香りを感じる店内製造シャーベットと、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。
〈提供期間〉2026年5月8日（金）〜5月29日（金）※平日限定
〈提供時間〉15:00より
6月のタカノフルーツティアラ
◆タカノフルーツパーラー設立100周年記念〜メロン〜
新宿と縁のあるマスクメロンや、赤肉メロンなど、メロンをテーマとしたラインナップです。設立100周年を迎えたタカノフルーツパーラーが監修したアフタヌーンティーは6月より、リニューアル。さらにドリンクコーナーでは新宿高野の紅茶（ホット）が飲み比べできるようにもなります。
〈提供期間〉
2026年6月1日（月）〜6月30日（火）
〈料金〉
1名：6,600円（税込）
6歳〜12歳：4,400円（税込）
※6月1日より価格改定となります。
「タカノフルーツティアラ 〜パイナップルフェスタ〜」開催概要
【開催期間】2026年5月8日（金）〜5月31日（日）
【料金】
1名：5,500円（税込）
6歳〜12歳：3,300円（税込）
6歳未満：無料
【利用時間】120分
【予約時間】11：00／11：15／11：30／13：30／13：45／14：00／15：45／17：30／18：00
※予約優先となりますが、席が空いている場合は当日でも案内可能です。
※空席については店頭または電話にてお問合せください。