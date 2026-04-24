サッと穿いてこなれる♡【ユニクロ】40・50代がマネしたい「垢抜けパンツコーデ」

パンツコーデがイマイチおしゃれに決まらない……。そんなミドル世代に向けて、【ユニクロ】のパンツを使ったお手本スタイルを紹介！ 人気のワイドパンツと、シルエットがきれいなスウェットパンツが登場します。今っぽくこなれるデニムシャツとのスタイリングをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

きれいめパンツにデニムシャツで旬度高まる

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

オンオフ問わず着まわせる、クリーンな印象のワイドパンツ。センタープレス入りで、美脚見えが期待できます。デニムシャツと合わせることで、上品さとラフさが好バランスな大人カジュアルスタイルに。カーディガンなどを肩掛けすることでアクセントになり、こなれ感も醸し出せそうです。シックなカラーでまとめて大人顔に引き寄せるのも良し、差し色が欲しいときは肩掛けトップスを別の色にチェンジしてみて。

春を感じる爽やかなカジュアルコーデ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

こちらはスラリとしたセンターライン入りのスウェットパンツ。ウエストがすっきりしているので、タックインスタイルもきれいに決まりそう。デニムシャツを羽織って淡色でまとめれば、春らしい装いに。きれいめ & シルバーカラーのバッグとシューズが、スウェットコーデのラフさを抑えつつ、垢抜けるポイントにもなっています。お出かけ先で暑くなったら、デニムシャツを肩掛けや腰に巻いても◎

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writer：Emika.M