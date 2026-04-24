手術中に心肺停止…がん闘病も笑顔を絶やさない娘と不器用な父【家族の絆】に涙：家、ついて行ってイイですか？
4月19日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・墨田区で出会ったゆきのりさん（80）の家について行きました。
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夜の駅周辺で、飲み帰りのゆきのりさんを発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「ここです！」となんと目の前にご自宅が。「じゃあどうぞ」と言われるがまま、ゆきのりさんの家について行くことになりました。ありがとうございます！
玄関を入ると、娘のまきこさん（48）と孫のそうたろうさん（13）がお出迎え。
まきこさんは乳がんで闘病中ですが、「ピース」で元気をアピール！ その姿を見たゆきのりさんは「調子こくんじゃないよ」とすかさずツッコみます。
ゆきのりさんの部屋には、船の模型がずらり。「本当は船乗りになりたかった」というゆきのりさん。お父さんも船乗りで、「小・中学校の頃は、親父と船に乗って大阪へ行ったり、夏休みはほとんど船に乗っていた」と話します。
ゆきのりさんの奥様は65歳で他界し、現在はまきこさん、そうたろうさんと3人暮らし。まきこさんの姉・ゆきこさんが、家事をサポートしています。
まきこさんは以前、大阪に住んでいましたが、離婚をしたのを機にゆきのりさんと同居。乳がんが発覚したのは2〜3年前で、「聞いた時はステージ4だった。『明日手術するよ』って（言われた）」（ゆきのりさん）。
手術したまきこさんは一時心肺停止に陥り、脳に酸素が届かない状態が続いて低酸素脳症に。言語障害がありますが、今の自分の状態を一生懸命伝えてくれました。
まきこさんは「かわいい」と言ってスマホを見せます。それは、元気だった頃の写真。どの写真もすべて美しく、取材Dも絶賛します。
「やっぱりモテた？」と聞くと、「当たり！」とまきこさん(笑)。
昔の写真もたくさん見せてくれました。「ゆきのりさんはどんなお父さんでしたか？」と聞くと、まきこさんは「頑固」と即答。「優しいけど、言うことを聞かない」と暴露すると、「これが親子だよ（笑）」と返すゆきのりさん。仲睦まじい会話を繰り広げます。
「私もあと何年生きられるか知らんけど。親が死んだ年を超えたから、いつ死んでもおかしくない」。ゆきのりさんがそう話すと、まきこさんは……
すかさず「バカ言うんじゃないよ（笑）」とゆきのりさんがツッコみ、まきこさんが手を叩いて爆笑する場面も。
乳がんが発覚した時、すでにステージ4だったまきこさん。「なぜゆきのりさんに、乳がんになったことを言わなかったのか」と聞くと、まきこさんは「言いづらい…心配するから…」と言って涙を拭います。
「そうたろうさんはどんなお子さんですか？」と聞くと、「優しい」と即答。
そうたろうさんは、まきこさんの誕生日に、毎年メッセージカードを贈っています。入院中は、お手製の千羽鶴も。
「（まきこさんが手術することを聞かされた時は）衝撃でしかなかったですね。いつ何が起こるかわからない…（心配だなと）第一にそれですね」と、胸の内を明かします。
そんなまきこさんの趣味は「競馬」。ゆきのりさんと親子で大当たりを狙うも、G1レースの予想は惜しくもはずれてしまいました。
曳舟駅でゆきのりさんの家について行ったら…病の母を支える家族の勝負師魂を教わりました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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