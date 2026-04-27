「ブロッコリー大好き」山盛りサラダと肉汁ハンバーグ！高須幹弥流ブロンコビュッフェ堪能法
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YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が、「リニューアルしたブロンコビュッフェ(旧サラダバー)を食べにブロンコビリーに行ってきました」を公開しました。美容外科医の高須幹弥氏が、ステーキハウス「ブロンコビリー」のサラダバーが「ブロンコビュッフェ」としてリニューアルしたことを受け、最もコストパフォーマンスの高いメニュー構成で食べ放題を満喫する様子をレポートしています。
動画冒頭、高須氏は「一番安いお肉を頼むんですよ」と語り、「炭焼きがんこハンバーグ（200g）」に、食べ放題と「魚沼産コシヒカリ大かまどごはん」などがセットになったメニューを注文します。前回当たったクーポンを活用し、ドリンクバーとジェラートバーも追加しました。
中盤では、リニューアルの目玉であるディナー限定の「スパイス研究所カリー」や「焼き芋」を実食。カレーについては「シャビシャビで全然具が入ってなかった」と辛口の評価を下しつつも、従来のオニオンスライスやブロッコリーなどのサラダ類には大満足の様子を見せました。
さらにドリンクバーでは、冷たい抹茶オレのボタンを押すと熱い抹茶オレが出てくる仕様となっているのであらかじめコップに氷を入れておかなければならない、という注意点について語りました。
動画の最後で高須氏は、リニューアル前と大きな変化はなかったとしつつも、「ブロンコビリー大好きなんですよ」と、今後も通い続けることを宣言しました。車内で次回のスクラッチくじを削り、再びドリンクバー無料券を引き当てるという結末で締めくくっています。外食で野菜をたっぷり摂りたい時や、ガッツリとお肉を味わいたい時に、ブロンコビリーを訪れてみてはいかがでしょうか。
【アイス抹茶オレレシピ】
［材料］
・氷 適量
・アイス抹茶オレ 1杯分
［作り方］
1. グラスに氷をたっぷりと入れる。
2. ドリンクバーのマシンで「アイス抹茶オレ」のボタンを押し、グラスに注ぎ入れる。
3. スプーンでよくかき混ぜ、氷を溶かしながら全体をしっかりと冷やせば完成。
動画冒頭、高須氏は「一番安いお肉を頼むんですよ」と語り、「炭焼きがんこハンバーグ（200g）」に、食べ放題と「魚沼産コシヒカリ大かまどごはん」などがセットになったメニューを注文します。前回当たったクーポンを活用し、ドリンクバーとジェラートバーも追加しました。
中盤では、リニューアルの目玉であるディナー限定の「スパイス研究所カリー」や「焼き芋」を実食。カレーについては「シャビシャビで全然具が入ってなかった」と辛口の評価を下しつつも、従来のオニオンスライスやブロッコリーなどのサラダ類には大満足の様子を見せました。
さらにドリンクバーでは、冷たい抹茶オレのボタンを押すと熱い抹茶オレが出てくる仕様となっているのであらかじめコップに氷を入れておかなければならない、という注意点について語りました。
動画の最後で高須氏は、リニューアル前と大きな変化はなかったとしつつも、「ブロンコビリー大好きなんですよ」と、今後も通い続けることを宣言しました。車内で次回のスクラッチくじを削り、再びドリンクバー無料券を引き当てるという結末で締めくくっています。外食で野菜をたっぷり摂りたい時や、ガッツリとお肉を味わいたい時に、ブロンコビリーを訪れてみてはいかがでしょうか。
【アイス抹茶オレレシピ】
［材料］
・氷 適量
・アイス抹茶オレ 1杯分
［作り方］
1. グラスに氷をたっぷりと入れる。
2. ドリンクバーのマシンで「アイス抹茶オレ」のボタンを押し、グラスに注ぎ入れる。
3. スプーンでよくかき混ぜ、氷を溶かしながら全体をしっかりと冷やせば完成。
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美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。