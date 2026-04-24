建築を遠くに投げるということ--「波板と珊瑚礁」が示す、思考としての建築
建築とは、建てるものなのでしょうか。
私たちは通常、建築を「完成したかたち」として認識します。図面があり、模型があり、そして最終的に建物として立ち上がる。しかし、東京・天王洲のWHAT MUSEUMで開催されている「波板と珊瑚礁 ‐ 建築を遠くに投げる八の実践」は、その前提を静かに揺さぶります。
本展で提示されているのは、建築そのものではなく、建築家の「思考」です。
photo by ©FASHION HEADLINE
会場に並ぶのは、いわゆる完成予想としての模型ではありません。建築家が世界をどのように捉え、どのように関係を結び、どのように時間や空間を想像しているのか。その思考の断片が、それぞれ異なる形式で立ち上がっています。
RUI Architects “Prop” | photo by ©FASHION HEADLINE
ある作品は空間として、ある作品は映像として、またある作品は触れることのできるオブジェクトとして提示されます。そこには統一された「正解」はなく、それぞれの建築家が与えられた条件の中で思考を展開し、そのプロセスそのものを提示しています。それは、建築を説明するのではなく、建築がどのように生まれるかを体験させる試みと言えるでしょう。
DOMINO ARCHITECTS “PULP FICTION (jetway)” | photo by ©FASHION HEADLINE
展覧会タイトルにある「波板」と「珊瑚礁」は、異なる時間の象徴です。波板は人為的に生産される素材であり、短い時間の中で形を持ちます。一方、珊瑚礁は長い年月をかけて形成される自然の構造体です。両者が並置されることで、建築という行為が本来持っている時間の幅--即時性と長期性のあいだ--が浮かび上がります。
GROUP “City Asleep” Videography Yoshihiro Inada | photo by ©FASHION HEADLINE
現代社会において、建築はしばしば「課題解決」の手段として扱われます。効率、機能、スピード。短期的な要請に応えることが求められる中で、建築が本来持っていた長い時間軸での思考は、徐々に後景へと退いてきました。
Office Yuasa “Darkness, Afterglow” | photo by ©FASHION HEADLINE
本展が試みているのは、その時間を取り戻すことです。
100年、あるいは500年先を見据える視点。まだ形になっていないものを想像し続けるための思考。そのような「遠さ」をあえて引き受けることが、ここでは「建築を遠くに投げる」という言葉で表現されています。
Tetsuo Hatakeyama + Taiki Yoshino + Archipelago Architects Studio “What is ○△□？” | photo by ©FASHION HEADLINE
興味深いのは、それが決して抽象的な議論にとどまっていない点です。会場では、来場者が作品の中に入り、触れ、あるいは距離を取りながら観察することができます。建築家の思考は、視覚的な理解を超え、身体的な経験として立ち上がります。言葉や図面だけでは捉えきれない領域に触れたとき、建築は初めて「理解するもの」から「感じるもの」へと変わります。
Garage “Disentangled boundaries” | photo by ©FASHION HEADLINE
この展示が行われているWHAT MUSEUMという場所もまた、重要な意味を持っています。倉庫という本来「保管」のための機能を基盤に、思考や文化の展示へと領域を拡張している点において、この場所は単なる美術館とは異なる性質を備えています。
建築模型の保管・活用に取り組んできた寺田倉庫の活動の延長線上にあるこの場だからこそ、完成された作品だけでなく、その過程や可能性といった「まだ建てられていない建築」を扱うことができるのです。
ALTEMY + risa kagami “Inter-Embodiment” | photo by ©FASHION HEADLINE
本展を通して見えてくるのは、建築が必ずしも「建てること」と一致しないという事実です。建築とは、空間を設計することにとどまらず、関係を編み、時間を引き受け、世界の見え方を変える行為でもあります。そしてその多くは、まだ形になっていない段階にこそ宿っています。
建築は、どこにあるのか。
それは完成した建物の中ではなく、思考が動き続けているその途中にあるのかもしれません。
Toshiki Hirano “A Hakoniwa Plan for Tokyo” | photo by ©FASHION HEADLINE
【INFORMATION】
波板と珊瑚礁 ‐ 建築を遠くに投げる八の実践
会期：2026年4月21日（火）- 9月13日（日）
会場：WHAT MUSEUM（東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号）
開館時間：11:00-18:00（最終入館17:00）
休館日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日休館）
※ただし、2026年5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）は開館
入館料：一般 1,500円／大学・専門学生 800円／高校生以下 無料
主催：WHAT MUSEUM
私たちは通常、建築を「完成したかたち」として認識します。図面があり、模型があり、そして最終的に建物として立ち上がる。しかし、東京・天王洲のWHAT MUSEUMで開催されている「波板と珊瑚礁 ‐ 建築を遠くに投げる八の実践」は、その前提を静かに揺さぶります。
本展で提示されているのは、建築そのものではなく、建築家の「思考」です。
photo by ©FASHION HEADLINE
RUI Architects “Prop” | photo by ©FASHION HEADLINE
ある作品は空間として、ある作品は映像として、またある作品は触れることのできるオブジェクトとして提示されます。そこには統一された「正解」はなく、それぞれの建築家が与えられた条件の中で思考を展開し、そのプロセスそのものを提示しています。それは、建築を説明するのではなく、建築がどのように生まれるかを体験させる試みと言えるでしょう。
DOMINO ARCHITECTS “PULP FICTION (jetway)” | photo by ©FASHION HEADLINE
展覧会タイトルにある「波板」と「珊瑚礁」は、異なる時間の象徴です。波板は人為的に生産される素材であり、短い時間の中で形を持ちます。一方、珊瑚礁は長い年月をかけて形成される自然の構造体です。両者が並置されることで、建築という行為が本来持っている時間の幅--即時性と長期性のあいだ--が浮かび上がります。
GROUP “City Asleep” Videography Yoshihiro Inada | photo by ©FASHION HEADLINE
現代社会において、建築はしばしば「課題解決」の手段として扱われます。効率、機能、スピード。短期的な要請に応えることが求められる中で、建築が本来持っていた長い時間軸での思考は、徐々に後景へと退いてきました。
Office Yuasa “Darkness, Afterglow” | photo by ©FASHION HEADLINE
本展が試みているのは、その時間を取り戻すことです。
100年、あるいは500年先を見据える視点。まだ形になっていないものを想像し続けるための思考。そのような「遠さ」をあえて引き受けることが、ここでは「建築を遠くに投げる」という言葉で表現されています。
Tetsuo Hatakeyama + Taiki Yoshino + Archipelago Architects Studio “What is ○△□？” | photo by ©FASHION HEADLINE
興味深いのは、それが決して抽象的な議論にとどまっていない点です。会場では、来場者が作品の中に入り、触れ、あるいは距離を取りながら観察することができます。建築家の思考は、視覚的な理解を超え、身体的な経験として立ち上がります。言葉や図面だけでは捉えきれない領域に触れたとき、建築は初めて「理解するもの」から「感じるもの」へと変わります。
Garage “Disentangled boundaries” | photo by ©FASHION HEADLINE
この展示が行われているWHAT MUSEUMという場所もまた、重要な意味を持っています。倉庫という本来「保管」のための機能を基盤に、思考や文化の展示へと領域を拡張している点において、この場所は単なる美術館とは異なる性質を備えています。
建築模型の保管・活用に取り組んできた寺田倉庫の活動の延長線上にあるこの場だからこそ、完成された作品だけでなく、その過程や可能性といった「まだ建てられていない建築」を扱うことができるのです。
ALTEMY + risa kagami “Inter-Embodiment” | photo by ©FASHION HEADLINE
本展を通して見えてくるのは、建築が必ずしも「建てること」と一致しないという事実です。建築とは、空間を設計することにとどまらず、関係を編み、時間を引き受け、世界の見え方を変える行為でもあります。そしてその多くは、まだ形になっていない段階にこそ宿っています。
建築は、どこにあるのか。
それは完成した建物の中ではなく、思考が動き続けているその途中にあるのかもしれません。
Toshiki Hirano “A Hakoniwa Plan for Tokyo” | photo by ©FASHION HEADLINE
【INFORMATION】
波板と珊瑚礁 ‐ 建築を遠くに投げる八の実践
会期：2026年4月21日（火）- 9月13日（日）
会場：WHAT MUSEUM（東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号）
開館時間：11:00-18:00（最終入館17:00）
休館日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日休館）
※ただし、2026年5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）は開館
入館料：一般 1,500円／大学・専門学生 800円／高校生以下 無料
主催：WHAT MUSEUM