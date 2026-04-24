ベルギー１部シントトロイデンにレンタル移籍で加入中の日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）がプレーオフ１第４戦（２３日＝日本時間２４日）で２―で勝った契約元のアンデルレヒト戦で先制ゴールを決めた。９試合ぶりの今季１１点目となったが、試合後には過剰なセレブレーションで一触即発の事態に発展した。

０―０で迎えた後半３０分、右サイドのＭＦ伊藤涼太郎からのクロスにゴール前へ飛び込だ後藤が右足で合わせた。２月１５日以来のゴールに後藤はサポーターに向けて何度もアピールするなど感情的な姿を見せた。試合後もピッチを駆け回り、わざわざシントトロイデンのエンブレムを見せつけたが、これに敵イレブンが激怒。過剰な行動を見せた後藤に詰め寄り、あわやの事態となった。

ベルギーメディア「Ｎｉｅｕｗｓｂｌａｄ」は「彼（後藤）は誇らしげにエンブレムを掲げ、歓喜の表情を見せた。この行動は（ＭＦルートビッヒ）アウグスティンソンをはじめとするアンデルレヒト選手の反感を買った。後藤はアンデルレヒトからシントトロイデンにレンタル移籍しているため、選手たちの反応は困惑したものだった」と報じた。

同メディアによると、アンデルレヒトのＭＦトリスタン・ドグレフは後藤について「個人的に彼に恨みはないが、あんなに大げさに喜ぶべきではない」とし、ＤＦキリアン・サーデルも「私ならあんなに喜ぶだろうか。いや、買い取りオプションのないレンタル移籍なら絶対にしないだろう」と日本人ＦＷのセレブレーションを疑問視した。

後藤は自身の行動について「ゴールと勝利にとても満足していたのでピッチ上で祝いたかったんです」とし「以前はアンデルレヒトでプレーしたいと思っていましたし、チャンスもありましたが、今はそう思っていません」と発言。その上で同メディアは、来季にアンデルレヒトでプレーするかについて回答を拒否したと伝えていた。

すでにドイツかイングランドのクラブからの関心が報じられる中、後藤自身もアンデルレヒトに復帰せず、新天地を望んでいるというが、希望はかなうのだろうか。