Ivorishの期間限定フィナンシェ♡爽やかソルト＆レモンが登場

爽やかな季節にぴったりなスイーツが、人気ブランドIvorishから登場♡2026年4月23日(木)より、期間限定で発売される「フレンチトーストフィナンシェ ソルト＆レモン」は、見た目も味わいも初夏を感じさせる特別な一品です。塩とレモンの絶妙なバランスが魅力で、手土産にも自分へのご褒美にもおすすめ。今しか出会えない限定スイーツの魅力を、たっぷりご紹介します♪

爽やかに広がる塩×レモンの魅力

Ivorishの期間限定商品「フレンチトーストフィナンシェ ソルト＆レモン」は、ゲランドの塩とレモンの爽やかさが絶妙に調和した一品。

レモン果汁・レモンペースト・糖漬け果皮を贅沢に使用し、ひと口でフレッシュな酸味が広がります。

ほんのり塩味が甘さを引き立て、後味は軽やかで上品。ピスタチオのトッピングが食感にアクセントを加え、見た目も可愛らしいパン型に仕上げられています。

初夏にぴったりな、さっぱりとした味わいが魅力です。

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

手土産にも嬉しいラインナップ

今回の期間限定フィナンシェは6個入で1,404円（税込）。イエローとブルーを基調とした爽やかなパッケージは、贈り物にもぴったりです。

販売は渋谷店・羽田空港店・博多阪急店で、なくなり次第終了のため早めのチェックがおすすめ。

フレンチトーストフィナンシェ

価格：6個入1,296円（税込）、12個入2,592円（税込）、24個入5,184円（税込）

フレンチトーストクッキー

価格：7個入1,404円（税込）

さらに定番商品も見逃せません。どれもメープルやバターの香りが楽しめる、Ivorishならではの贅沢な味わいです。シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

この季節だけの贅沢を♡

爽やかなレモンの香りとほんのり効いた塩味が魅力の期間限定フィナンシェは、今しか味わえない特別な存在。見た目の可愛さと上品な味わいで、自分へのご褒美時間にもぴったりです♡

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。季節の移ろいを感じながら、贅沢なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪