【しまむらグループ・シャンブル】クッキーを抱えたスヌーピー＆桜柄のオラフがかわいい！ぬいぐるみ、キーホルダー、ステッカーが新登場
しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作グッズが登場！ここでは、スヌーピーのぬいぐるみ「FUWAKUTA(ふわくた)」シリーズの新作と、旅のおともにぴったりなスーツケースステッカーを紹介しよう。
【画像】クッキーを抱えたウッドストック、桜柄のオラフ…新作グッズを全種類見る
■クッキーを抱えた姿がかわいい「FUWAKUTA」シリーズ新作
FUWAKUTA(ふわくた)は、その名のとおり“ふわふわ”で“くたくた”とした抱き心地が特徴のぬいぐるみシリーズ。「ぬいぐるみ FUWAKUTA スヌーピー(クッキー)」(2640円)は、人気モチーフのクッキーを抱えた新作。縦14×横13センチの片手に収まるサイズ感で、デスクやベッドサイドに置けば癒やしのインテリアに。
コンパクトな「プチふわカラビナ スヌーピー(クッキー)」(2200円)と「プチふわカラビナ ウッドストック(クッキー)」(2200円)は、丸カラビナ仕様で付け外しもラク。バッグやポーチに付けていつでもスヌーピーやウッドストックと一緒におでかけできる。
■耳の内側は桜柄。和モダンシリーズもお目見え
FUWAKUTAシリーズに、"和"の世界観をまとったシリーズも新たに加わった。耳の内側と首輪に桜柄のちりめん風生地をあしらった、ちょっと大人っぽい和のたたずまいが魅力。
「FUWAKUTA ぬいぐるみ スヌーピー 桜」(2530円)は、定番のスヌーピーカラーに桜柄の差し色が映える一品。「FUWAKUTA ぬいぐるみ スヌーピー 抹茶」(2530円)は、耳・目・鼻が抹茶カラーに染まって、和菓子のような配色がかわいい。
「FUWAKUTA ぬいぐるみ オラフ 桜」(2530円)は、帽子のつば裏にも和柄があしらわれた凝ったつくりで、オラフ推しにはたまらない仕上がりだ。
和モダンシリーズには、バッグや鍵につけて持ち歩けるキーホルダータイプもラインナップ。「ぬいぐるみキーホルダー スヌーピー 桜」「ぬいぐるみキーホルダー スヌーピー 抹茶」(各2420円)と、「ぬいぐるみキーホルダー オラフ 桜」(2420円)の全3種が展開されている。
桜と抹茶を2つセットで連れて歩いたり、オラフ推しでそろえたりと、和モダンシリーズならではの特別感を楽しもう。
■貼るだけで旅の相棒に。サガラ刺しゅうのスーツケースステッカー
旅好きな人に刺さりそうなのが、「スーツケースステッカー」(各880円)。サガラ刺しゅうのふわっとした手触りで、空港で“一目でわかる目印”になるだけでなく、スーツケースのキズ防止・キズ隠しにも使える実用性もポイント。スーツケースだけでなく、PCや手帳、ボトルなどに貼ってもかわいい。
現在オンラインストアで手に入るのは、ドッグハウスの上で眠るスヌーピーを描いたバージョンと、スヌーピーとウッドストックが世界を旅するビーグル・スカウトバージョンの2種。880円というお手ごろ価格なので、気分やシーンで貼り替える楽しみ方もできる。
これらのアイテムは、シャンブルオンラインストアで販売中。人気商品は売り切れ必至なので、気になる人は早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■クッキーを抱えた姿がかわいい「FUWAKUTA」シリーズ新作
コンパクトな「プチふわカラビナ スヌーピー(クッキー)」(2200円)と「プチふわカラビナ ウッドストック(クッキー)」(2200円)は、丸カラビナ仕様で付け外しもラク。バッグやポーチに付けていつでもスヌーピーやウッドストックと一緒におでかけできる。
■耳の内側は桜柄。和モダンシリーズもお目見え
FUWAKUTAシリーズに、"和"の世界観をまとったシリーズも新たに加わった。耳の内側と首輪に桜柄のちりめん風生地をあしらった、ちょっと大人っぽい和のたたずまいが魅力。
「FUWAKUTA ぬいぐるみ スヌーピー 桜」(2530円)は、定番のスヌーピーカラーに桜柄の差し色が映える一品。「FUWAKUTA ぬいぐるみ スヌーピー 抹茶」(2530円)は、耳・目・鼻が抹茶カラーに染まって、和菓子のような配色がかわいい。
「FUWAKUTA ぬいぐるみ オラフ 桜」(2530円)は、帽子のつば裏にも和柄があしらわれた凝ったつくりで、オラフ推しにはたまらない仕上がりだ。
和モダンシリーズには、バッグや鍵につけて持ち歩けるキーホルダータイプもラインナップ。「ぬいぐるみキーホルダー スヌーピー 桜」「ぬいぐるみキーホルダー スヌーピー 抹茶」(各2420円)と、「ぬいぐるみキーホルダー オラフ 桜」(2420円)の全3種が展開されている。
桜と抹茶を2つセットで連れて歩いたり、オラフ推しでそろえたりと、和モダンシリーズならではの特別感を楽しもう。
■貼るだけで旅の相棒に。サガラ刺しゅうのスーツケースステッカー
旅好きな人に刺さりそうなのが、「スーツケースステッカー」(各880円)。サガラ刺しゅうのふわっとした手触りで、空港で“一目でわかる目印”になるだけでなく、スーツケースのキズ防止・キズ隠しにも使える実用性もポイント。スーツケースだけでなく、PCや手帳、ボトルなどに貼ってもかわいい。
現在オンラインストアで手に入るのは、ドッグハウスの上で眠るスヌーピーを描いたバージョンと、スヌーピーとウッドストックが世界を旅するビーグル・スカウトバージョンの2種。880円というお手ごろ価格なので、気分やシーンで貼り替える楽しみ方もできる。
これらのアイテムは、シャンブルオンラインストアで販売中。人気商品は売り切れ必至なので、気になる人は早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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