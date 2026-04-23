法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、昨年末に在宅起訴された実業家でインフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。3月の初公判では「間違いありません」と起訴内容を認めており、脱税額の大きさから実刑の可能性も指摘されていた。

かつては経営する会社で年商25億円を稼ぎ出し、45万人以上のフォロワーを抱える5児のママインフルエンサーとして活動していた宮崎氏。自身のインスタグラムには高級ブランドバッグや高級車を登場させて、その”セレブ生活”ぶりを披露。さらには時折、幸せそうな家族写真もアップされていて私生活も順風満帆そのものだったのだが……脱税事件で一転したようだ。

「4月21日、『女性セブンプラス』によって、宮崎さんと夫で元EXLIEメンバーの黒木啓司さん（46）が離婚の話し合いを進めていると報じられました。黒木さんは家族で暮らしていた東京の家を一人で出ていくことになり、現在は九州の実家に戻っているそうです」（スポーツ紙記者）

2度の結婚と離婚を経て、’21年に黒木氏と結婚した宮崎氏。前夫との子2人に加え、黒木氏との間にも2子を授かり、協力しながら4人の子どもを育ててきた。とくに黒木は自身のインスタグラムのアカウント名を@keiji_papa_とし、“パパ”と入れるほど育児に力を入れていたという。

「黒木さんのインスタグラムといえば、子どもたちとのほのぼのとした日常がフォロワーの間でも評判でした。しかし、宮崎さんが在宅起訴される少し前から家族写真が削除され始め、ファンをザワつかせていました」（前出・スポーツ紙記者）

黒木氏は3月8日にはインスタグラムのストーリーズ機能で《新しい1日の始まり》と意味深な言葉とともに日の出の写真を公開し、4月12日にも《まだまだ 言いたいことは沢山ありますが》と含みを持たせたメッセージを残していた。一部では“ついに離婚か”といった声も出ていたが、黒木氏は“沈黙”を保ったままだった。

だが、ある芸能関係者によれば、「数カ月前から離婚に向けて動いていたのは間違いない」という。

「宮崎さんの夫婦は、子供たちの送り迎えを主に黒木さんが担当していたそうです。でも、在宅起訴報道があった昨年末ぐらいから黒木さんの姿を見かけなくなっていたといいます。園関係者も“ここ数カ月は見ていない”と言っていたとか」（前出・芸能関係者）

4月前後から、インスタグラムでは有料会員のみが見られるサブスクを開始していた宮崎氏。そこでは子どもたちと遊んだり、子ども同士がじゃれ合う姿が投稿されていたというが、一貫して黒木氏の姿はなかったという。

真相は果たしてーー。