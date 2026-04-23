人気漫画「神の雫」の原作・亜樹直こと樹木伸氏と樹木ゆう子氏が２３日、都内で行われたファミリーマート主催の「神の雫」コラボレーションワイン発表会にお笑いコンビ・見取り図と出席した。

ゆう子氏と伸氏は実の姉と弟。２人でペンネーム「亜樹直」と名乗り、同作の原作を手がけている。２人そろってサングラスをかけて、シックな装いで登場。見取り図の盛山晋太郎から「雰囲気がありますね。見るからにワインが好きなんだろうなって。ＦＢＩの超能力の依頼を受けそう」と例えられると、２人は大笑いした。

ゆう子氏は同社とタッグを組んだ理由について「ワインってまだまだ焼酎と比べると庶民的ではない。もっと（店舗数や営業時間が）開いているところで、パッと買えたらいいなって」とワインの広がりを期待していたことを告白。「２人で（同社の）ワインのレベルが高かったら受けようとはなしていたら、並べて下さったワインのできがよかった。リーズナブルな価格帯でそろえて下さったので、私たちも頑張ろうと思いました」と振り返った。

２０２３年からスタートした「神の雫」コラボレーションシリーズは全１２種類の展開。完売続出で幻と化していた「ジスト グランレゼルバ」（税込み１３９９円）と「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」（同１１９９円）が４月２８日から復活する。