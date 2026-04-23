シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スマートタワーファン 2」と「Mijia スマート扇風機 Pro Slim」を発売した。価格はそれぞれ1万2800円、1万4800円。Mijia スマート扇風機 Pro Slimは4月29日まで早割価格で1万2800円となる。Xiaomi Storeや公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などでも購入できる。

Xiaomi スマートタワーファン 2

Xiaomi スマートタワーファン 2は首振り機能付きのタワー型ファン。価格は1万2800円。

首振り角度は150度。大きさは290×290×1014mm、重さは約3.5kg。

風速を不規則に変化させ、自然風のような心地よさを感じられる機能を備える。湖畔やキャンプ場などで自然の風に関するデータを収集し、4種類の自然風モードをアルゴリズムで再現した。「Xiaomi Home」アプリで自然風のリズムや風速を調整することもできる。

最小消費電力1.5WのDCインバーターモーターを内蔵し、強すぎない風を実現。最小動作音は28.7dB(A)。定格消費電力は24W、最大動作音は63dB(A)。

Mijia スマート扇風機 Pro Slim

Xiaomi スマートタワーファン 2 カラー ホワイト 重さ 約3.5kg 大きさ 290×290×1014mm 騒音レベル ≦63dB(A) 電源ケーブル ○ 定格電力 24W 出力電圧 12V ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz パッケージ内容 ファン本体／前部ベース／後部ベース／M5ネジ×2／六角レンチ／ACアダプター／取扱説明書

Mijia スマート扇風機 Pro Slimは8.7cmの薄型ヘッドが特徴の扇風機。価格は1万4800円。4月29日までの早割キャンペーン価格は1万2800円。

付属の高強度EPP収納ケースに収納できる。ベース部分は厚さ3mmの金属プレート。本体の大きさは310×337×1000mm、重さは3.3kg。

給電はUSB Type-Cに対応。付属の18Wアダプター以外に、12V出力に対応したモバイルバッテリーでも使用できる。

Xiaomi スマートタワーファン 2と同様、実際に自然の風から収集したデータに基づいた自然風モードを搭載。Mijia スマート扇風機 Pro Slimは8種類の自然風を再現できる。Xiaomi Homeアプリで風速やリズムを自由にカスタマイズできるほか、ダイレクトモードでは最大100段階の風速設定に対応する。

DCインバーターモーターを搭載し、最低設定の動作音は26.8dB(A)で消費電力は1.9W。定格消費電力は15W、最大動作音は63dB(A)。

Mijia スマート扇風機 Pro Slim カラー ホワイト 重さ 3.3kg 大きさ 310×337×1000mm 騒音レベル ≦63dB(A) 電源ケーブル ○ 定格電力 15W 定格電圧 12V ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz パッケージ内容 ファンヘッドアセンブリ／上部スタンド／下部スタンド／ベース／ACアダプター／ベースコネクター／六角レンチ／リモコン（電池別売）／M8ボルト／取扱説明書／収納ガイド