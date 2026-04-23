スケーターから、ディズニー・アニメーション映画のシーンを内側にデザインした「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」が、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行発売されます。

外側はシンプルで普段使いしやすく、開くと内側に大好きな映画の世界観が広がる、雨の日も晴れの日も快適に過ごせるアイテムです。

スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」

先行発売日：2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売

※その後、スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店等にて販売

サイズ：約55cm

デザイン：『ファンタジア』『ダンボ』『ふしぎの国のアリス』『ピーター・パン』『美女と野獣』『アラジン』の全6柄

スケーターから登場する「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」は、雨の日の外出や、日差しが強い日の外出は、気分が沈みがちになりやすいというお悩みを解決するアイテム。

両面印刷仕様を採用しているため、傘の内側全面にディズニー・アニメーション映画の名シーンやキャラクターたちを鮮やかに表現しています。

傘を開くたびに大好きな作品の世界観に包まれ、楽しい気分でお出かけできるのが魅力！

外側と内側で異なるデザインを施しているため、外側はワンポイントやシンプルな縁取りなどの落ち着いたデザイン。

普段のコーディネートに合わせやすく、通勤や通学、お出かけなど様々なシーンで使いやすくなっています。

晴雨兼用傘であるため、急な雨にも強い日差しにもこれ一本で対応可能。

天候に合わせて傘を変える手間なく毎日持ち歩くアイテムとして快適に利用できます。

ファンタジア/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：6,050円(税込)

外側は夜空を思わせるネイビーに星柄がデザインされています。

内側には『ファンタジア』の魔法の世界が鮮やかにプリント。

魔法使いの弟子となった「ミッキーマウス」の魅力が詰まっています。

ダンボ/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円(税込)

外側は淡いグリーンにサーカステントをイメージした縁取りが可愛らしいデザイン。

内側には「ダンボ」の愛らしい表情やシーンが散りばめられています。

アリス/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円(税込)

外側は水色を基調としたシンプルなデザイン。

内側には『ふしぎの国のアリス』の印象的なシーンが広がります。

開くたびにワクワクするようなデザインです。

ピーター・パン 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円(税込)

外側はネイビーを基調としたデザイン。

内側には夜空を飛ぶシーンなど、冒険心をくすぐるアートが広がります。

美女と野獣/ファイナルフレーム 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円(税込)

外側は落ち着いたイエローカラー。

内側には『美女と野獣』のロマンチックな名シーンが描かれています。

日常使いしやすい上品な仕上がりです。

アラジン 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円(税込)

外側はパープルカラーを採用。

内側には「アラジン」や「ジャスミン」などの魅力的なキャラクターたちが描かれています。

エキゾチックな雰囲気を楽しめるデザインです。

内側に大好きな映画の世界観が広がる晴雨兼用折りたたみ傘。

スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」の紹介でした。

2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売です。

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