◆人生をムダにする絶対に付き合ってはいけない人の特徴

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

縁を切るべき人の3つの特徴

（ブロックすべき人ベスト3）

今日は、「ブロックすべき人」のベスト3についてお伝えします。ここでの「ブロック」とは、LINEなどのSNSに限らず、簡単に言えば「縁を切るべき人」という意味です。私の経験上、関係性を見直すべき人の3つの特徴をご紹介していきましょう。

1.お願い事が多い人

普通、人にお願い事をする時は「代わりに何かするから」というギブアンドテイクがあったり、「申し訳ない」という気持ちが先立つものです。しかし、そういった配慮が一切なく、お願い事ばかりしてくる人には注意が必要です。

お願い事というのは、本来はその人が自分でやるべきことです。それなのに他人に持ち込んできて、中には「お願い事があるんだけど」が口癖になっている人もいます。こういう人からの依頼を引き受けて良かったことは1つもありませんし、逆にこちらがお願い事をしてもあっさり断られるのがオチです。

また、お金を借りに来る人は論外です。お金の貸し借りをした時点で、友人であれ恋人であれ、対等な関係ではなくなってしまいます。他人に迷惑をかけることに抵抗がない人とは、関係を切ったほうがいいと思います。

2.約束を破る人

誰にでも「守る気だったのに守れなかった」というアクシデントはあります。しかし、それが何度も続く人は問題です。大きな約束だけでなく、小さな約束（特に「時間」）を守らない人には要注意です。

例えば「何時に集まる」というのも大切な約束です。私たちの人生は、生まれた瞬間からタイマーが減っていくようなもので、1分1秒が非常に貴重なのです。待ち合わせのために準備をし、時間を調整してきている相手の時間を無駄にしても平気な人は、他人の時間を軽く見ています。

小さな約束を破る人は、いずれ大きな約束も破ります。約束を守らないことであなたがストレスを感じる義理はありません。特性などで「守りたくても守れない」という方もいらっしゃいますが、それは別のサポートの問題です。約束を守られないことであなたがしんどい思いをするのであれば、無理をして付き合う必要はなく、適切に距離を取って構いません。

3.一緒にいて楽しくない人

「一緒にいて楽しくないのに付き合うことなんてあるの？」と思うかもしれませんが、意外とあるものです。自分の気持ちに嘘をつくのが癖になっていて、楽しくないことすら自覚できず、ただモヤモヤしたり疲れたりしているケースです。

人間関係には距離感があります。年に1回なら楽しくても、毎日はしんどいということもあります。「純粋に楽しい時間があったかな」と振り返ってみて、楽しい時間を全く思い出せないような相手なら、無理に付き合い続ける必要はありません。少しずつフェードアウトして、ブロックしていって良いと思います。

時間はもっと楽しいことのために使いましょう

今日ご提案した、縁を切ってもいいんじゃないかなという人は以下の3つです。

当たり前のように思えるかもしれませんが、うっかりこういう人とつながり続けていることは多いものです。人生の時間は限られています。最期に走馬灯を見る時、ストレスを感じただけの人間関係なんて思い出したくないはずです。

時間はもっと楽しいことのために使いましょう。人間関係を整理し、「こんな人がいないなら一人のほうが楽だ」と思えるようになった時こそ、お互いに配慮し合える、本物の人間関係が築けるようになります。ぜひ参考にしてください。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。