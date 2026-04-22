K-POPカバーダンス日本代表決定へ、募集開始 ビッグな特別審査員が発表【経歴、振付楽曲など】
駐大阪韓国文化院は、ソウル新聞との共催により、日本全国を対象としたK-POPカバーダンス全国大会『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』を、7月4日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催する。
【写真】『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』特別審査員を務めるKINKY
K-POPを愛する日本全国のダンサーを対象に実施する全国規模のカバーダンス大会で、出場応募は動画審査形式で受け付けている。締切は5月25日。応募費・出場費は無料で、プロ・アマチュアを問わず、日本在住者であれば参加できる。応募方法などの詳細は、文化院のホームページで確認できる。
応募チームの中から事前審査を経て選ばれた最大15チームが本選に出場し、完成度、シンクロ率、技術、表現力などを基準に審査。本選進出チームの発表は6月3日を予定し、あわせて大会当日の観覧方法についても文化院のホームページで案内される。
さらに、今大会には、K-POPダンスシーンを代表する振付師・ダンサーKINKYが特別審査員として参加する。KINKYは、Mnet『STREET MAN FIGHTER』への出演や、『BOYS PLANET 2』でのダンスマスターをはじめ、aespa「Whiplash」「Spicy」、IVE「I AM」、STAYC「Teddy Bear」など、数多くのK-POPアーティストの振付に携わってきたことで知られている。
優勝チームには、今秋韓国で開催予定の『K-POP COVER DANCE FESTIVAL WORLD FINAL』への出場権が与えられ、日本代表として世界大会に出場することになる。世界大会出場にかかるメンバー全員の航空費などの経費は全額支援される予定。
なお、大会翌日の7月5日には、KINKYによるスペシャルポップアップクラスも実施予定。
■『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』
・日時：2026年7月4日（土）午後3時〜6時
・会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪市中央区大阪城3-6）
・審査員：KINKY（ダンサー、振付師）、ソウル新聞関係者等
・出場応募：無料、〜5月25日（月）応募締切
■KINKY（ダンサー、振付師）プロフィール
【主な経歴 / Major Career】
2025 KBS演技大賞 オープニング祝賀公演 ディレクティング
Mnet『BOYS PLANET 2』ダンスマスター
Netflix Korea『ザ・インフルエンサー』参加
MBC『遊ぶなら何する？（Hangout with Yoo）』 JSエンター特集「JUJU SECRET」振付師
映画『ビクトリー（Victory）』 助振付監督
Mnet『STREET MAN FIGHTER』チーム「EO-DDAE」セミファイナル進出
2022 SMTOWN LIVE BoA ステージ ディレクティング
HHI（Hip Hop International）Korea 2018 MegaCrew部門 1位
祥明（サンミョン）大学校 生涯教育院 舞踊学科 ガーリッシュ担当教授
その他、多数の大学およびダンスアカデミー講師
【振付（Choreography）】
FIFTY FIFTY： Starry Night, SOS, Push Your Love, Naughty or Nice, Barbie Dreams
CHUNG HA： Algorithm, Even Steven（Happy Ending）
YooA： Rooftop
ILLIT： My World
Weeekly： Lights On
AMPERS&ONE： He + She = We
aespa： Whiplash, Spicy, Better Things, Trick or Trick
STAYC： Bebe, GPT, Teddy Bear, Bubble, Flexing On My Ex
IVE： I AM
HWASA： I Love My Body
Red Velvet： Chill Kill, Cosmic
H1-KEY： SEOUL（Such a Beautiful City）
HyunA： Attitude
JUJU SECRET： ちょっと待って（Lonely Night）他 多数
【ダンサー（Dancer Participation）】
JEON SOMI： Fast Forward
tvN ： チーム オム・ジョンファ、チーム ファサ
BoA： The Greatest, Better
WENDY： Wish You Hell
PSY： That That
HWASA： I’m a B
HyunA： I’m Not Cool, Good Girl
CHUNG HA： Stay Tonight, Play, Dream of You, Algorithm 他
KARD： Gun Shot, Oh NaNa, Don't Recall, Red Moon
GFRIEND： ソウォン & オムジ ユニット「Better Me」
Studio Choom ： SINB（VIVIZ）, YEONJUN（TXT）パフォーマンス出演
ギョンリ： 昨日の夜（Yesterday）他 多数
【写真】『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』特別審査員を務めるKINKY
K-POPを愛する日本全国のダンサーを対象に実施する全国規模のカバーダンス大会で、出場応募は動画審査形式で受け付けている。締切は5月25日。応募費・出場費は無料で、プロ・アマチュアを問わず、日本在住者であれば参加できる。応募方法などの詳細は、文化院のホームページで確認できる。
さらに、今大会には、K-POPダンスシーンを代表する振付師・ダンサーKINKYが特別審査員として参加する。KINKYは、Mnet『STREET MAN FIGHTER』への出演や、『BOYS PLANET 2』でのダンスマスターをはじめ、aespa「Whiplash」「Spicy」、IVE「I AM」、STAYC「Teddy Bear」など、数多くのK-POPアーティストの振付に携わってきたことで知られている。
優勝チームには、今秋韓国で開催予定の『K-POP COVER DANCE FESTIVAL WORLD FINAL』への出場権が与えられ、日本代表として世界大会に出場することになる。世界大会出場にかかるメンバー全員の航空費などの経費は全額支援される予定。
なお、大会翌日の7月5日には、KINKYによるスペシャルポップアップクラスも実施予定。
■『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』
・日時：2026年7月4日（土）午後3時〜6時
・会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪市中央区大阪城3-6）
・審査員：KINKY（ダンサー、振付師）、ソウル新聞関係者等
・出場応募：無料、〜5月25日（月）応募締切
■KINKY（ダンサー、振付師）プロフィール
【主な経歴 / Major Career】
2025 KBS演技大賞 オープニング祝賀公演 ディレクティング
Mnet『BOYS PLANET 2』ダンスマスター
Netflix Korea『ザ・インフルエンサー』参加
MBC『遊ぶなら何する？（Hangout with Yoo）』 JSエンター特集「JUJU SECRET」振付師
映画『ビクトリー（Victory）』 助振付監督
Mnet『STREET MAN FIGHTER』チーム「EO-DDAE」セミファイナル進出
2022 SMTOWN LIVE BoA ステージ ディレクティング
HHI（Hip Hop International）Korea 2018 MegaCrew部門 1位
祥明（サンミョン）大学校 生涯教育院 舞踊学科 ガーリッシュ担当教授
その他、多数の大学およびダンスアカデミー講師
【振付（Choreography）】
FIFTY FIFTY： Starry Night, SOS, Push Your Love, Naughty or Nice, Barbie Dreams
CHUNG HA： Algorithm, Even Steven（Happy Ending）
YooA： Rooftop
ILLIT： My World
Weeekly： Lights On
AMPERS&ONE： He + She = We
aespa： Whiplash, Spicy, Better Things, Trick or Trick
STAYC： Bebe, GPT, Teddy Bear, Bubble, Flexing On My Ex
IVE： I AM
HWASA： I Love My Body
Red Velvet： Chill Kill, Cosmic
H1-KEY： SEOUL（Such a Beautiful City）
HyunA： Attitude
JUJU SECRET： ちょっと待って（Lonely Night）他 多数
【ダンサー（Dancer Participation）】
JEON SOMI： Fast Forward
tvN ： チーム オム・ジョンファ、チーム ファサ
BoA： The Greatest, Better
WENDY： Wish You Hell
PSY： That That
HWASA： I’m a B
HyunA： I’m Not Cool, Good Girl
CHUNG HA： Stay Tonight, Play, Dream of You, Algorithm 他
KARD： Gun Shot, Oh NaNa, Don't Recall, Red Moon
GFRIEND： ソウォン & オムジ ユニット「Better Me」
Studio Choom ： SINB（VIVIZ）, YEONJUN（TXT）パフォーマンス出演
ギョンリ： 昨日の夜（Yesterday）他 多数