可愛すぎるボーダーコリーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で201万8000回再生を突破し、「めっちゃ怒りにくいw」「表情がもろに出てる(笑)」「絶望してらっしゃる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主に恋をしている犬→生まれて初めて『叱られた』結果…わかりやすく絶望している『表情』】

パパのことが大好き！

TikTokアカウント「inoue094」の投稿主さんは、『テール』ちゃんというボーダーコリーの日常を紹介しています。テールちゃんは、飼い主であるパパのことが大好き。遊ぶときも寝るときも、ずっと一緒にいるのだそうです。

そんなテールちゃんのお気に入りは、パパの腕枕。パパの腕に顔を乗せているとき、とっても幸せそうな表情をするのだとか。どれだけ暑い日も、パパにくっついて寝るのだそうです。

一方、パパもテールちゃんのことを大変可愛がっているといいます。前世では夫婦だったのでは…と感じるほど、仲睦まじく過ごしているそう。

パパに初めて叱られて…

そんなある日、テールちゃんは、ついにパパに叱られてしまいました。テールちゃんを溺愛しているパパにとっても、テールちゃんを叱るのは初めてのこと。心を鬼にして叱責したといいます。

パパに叱られたテールちゃんは、うなだれるように猫背になり、ダランと耳を垂らし、まるで絵に描いたような落ち込み方をしたのだそう…！「ションボリ」という音が聞こえてきそうなほどの絶望っぷりに、思わず笑ってしまいます…♪

テールちゃんの反省した姿に、パパも許さざるをえなくなってしまったとか。思わずキュンとしてしまうほど、感情表現が豊かすぎるテールちゃんなのでした。

この投稿には、「びっくりするほど反省してるの可愛いw」「ご主人のこと大好きなんだね」「ほんとに犬って感情表現上手いよね」など、多くのコメントが寄せられています。

イタズラがバレたとき

別の日、テールちゃんは、オヤツを勝手に開けて食べるというイタズラをしてしまったそう。そこへパパがやってくると、慌ててオヤツを口から離したとか。

テールちゃんは、「ごめんなさい…」と言わんばかりの反省顔で、パパに近づいて…。足元にチョコンと座り、上目遣いでじっと見つめてきたといいます。

叱られる前に謝る姿勢も、可愛らしい謝り方も、そのすべてがパパの心を掴むのでしょうね♡

TikTokアカウント「inoue094」には、他にもテールちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inoue094」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。