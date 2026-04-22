ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、米大リーグ（ＭＬＢ）、エンゼルスの記念動画が波紋を呼んでいることを報じた。

エンゼルスは本拠地、米カリフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアム開場６０周年記念として特別映像を公開。その中には通算７０３本塁打のアルバート・プホルス選手、ノーヒットノーラン通算７回のノーラン・ライアン投手のほか現役ではシーズンＭＶＰ３回のマイク・トラウト選手ら球団が誇るレジェンドが次々と登場。また“ご近所”ディズニーランドからはミッキーマウスが球場を訪れた映像なども含まれていた。

だがその中に２０１８〜２３年まで所属した大谷翔平投手（ドジャース）の姿はなし。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「エンゼルス在籍６年。２度のリーグＭＶＰに輝き、“二刀流”で歴史を作ったチームの顔ですが、一切登場せず」と紹介。そしてファンの間で「大谷不在？！」「同じロサンゼルスに大谷を奪われたのはブラック歴史なのかも…」「エンゼルスがひがんでいるのかな？」などの声が上がっているとした。

安住アナは「ドジャースは大谷選手加入後ワールドシリーズ２連覇中。さすがにライバルチームの現役選手には声をかけられなかったのかもしれません」と伝えた。