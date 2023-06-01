町田が初のACLE出場で決勝進出を決めた

FC町田ゼルビアは現地時間4月21日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝でシャバブ・アルアハリ（UAE）と対戦し、1-0で勝利。

町田が2試合連続のクリーンシートで初のACLE出場でアジア制覇に王手をかけた。

試合は前半12分、スタメンに復帰したFW相馬勇紀が相手DFラインのミスを逃さず、先制ゴールを決めた。町田は序盤からロングスローなどで敵陣に迫る展開も多く、FWエリキにもチャンスが訪れるシーンもあった。

前半41分には相馬が左サイドの深い位置にドリブルで侵入し、相手に倒されたPKを獲得したかに思われたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入からオン・フィールド・レビュー（OFR）が実施され、PKが取り消しとなった。

後半に入るとシャハブが攻勢を強め、後半19分にはFWギリェルミ・バラがゴールネットを揺らしたがオフサイドの判定で取り消しに。町田にとっては守備の時間が長くなったが、黒田剛監督も途中交代をしながら後半も逃げ切りを図った。

後半アディショナルタイムには、ギリェルミ・バラが左サイドからカットインドリブルで中央に切れ込み、強烈なミドルシュートを決めて同点に追いつかれたと思われたが、直前にDF中村帆高とDF望月ヘンリー海輝の交代が行われる前にスローインからプレーが再開されていたとしてノーゴールの判定に。VARの進言からOFRが行われて判定が変わり、スローインからプレーが再開された。

そして、そのまま町田が1-0で耐え切って勝利。アル・イテハドとの準々決勝に続くウノゼロ勝利となり、ACLE初出場で大躍進の決勝進出を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）