「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」の意味は？社会人あるあるかも…！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」という言葉を聞いたことありますか？

社会人の方は深く共感できるかもしれません。

「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。