「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」の意味は？社会人あるあるかも…！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」の意味は？
「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」という言葉を聞いたことありますか？
社会人の方は深く共感できるかもしれません。
「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「369症候群」でした！
「369 증후군（サムニュク チュンフグン）」は「369症候群」という意味の韓国語です。
「369症候群」とは、会社に入社してから3か月の単位で気分が落ちこむこと。
韓国では、3カ月単位（3カ月、6カ月、9カ月）で評価が行われるため、うつ病や無気力症候群になってしまう人も多いんだとか。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『Naver Blog』
ライター Ray WEB編集部