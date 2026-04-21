『らんま1／2』初の展示会が池袋で開催！ 大型フォトスポットや描き下ろしイラスト使用グッズを展開
テレビアニメ『らんま1／2』をテーマにした初の展示会「TVアニメ『らんま1／2』展」が、4月23日（木）〜5月12日（火）の期間、東京・池袋にあるサンシャインシティ 展示ホールAで開催される。
【写真】コレクションしたい！ 来場特典のオリジナルステッカー
■特典付きチケットも用意
今回開催される「TVアニメ『らんま1／2』展」は、アニメ設定資料の紹介やシアター映像上映、フォトスポットなど、ここでしか味わえない迫力満点のコンテンツが楽しめる期間限定の展示会。
エントランスでは、アニメでは見ることのできない乱馬とらんまの特別なコラボレーションが実現し、身大スタンディがゲストをお出迎え。先を進むと天道家の池を再現したオープニングムービーが用意されており、作品の世界にどっぷり浸れる空間が広がる。
また、メインエリアに大型パネルでこれまでの名場面を振り返る展示や、人気キャラクターたちと一緒に撮影可能な没入型大型フォトスポットなどが展開され、まるでアニメの中に飛び込んだかのような気分になれるコンテンツが満喫できる。
さらに、乱馬役を務める声優の山口勝平による、ドラマ仕立ての音声ガイドも用意。プラス900円（税込）で、乱馬視点であかねを探しながら各展示を巡る、ここでしか聴けない特別なストーリーが楽しめる。
それから、描き下ろしイラストを使用した「アクリルカードコレクション」や「サガラ刺繡キーホルダー」といったオリジナルグッズと特典付きチケットが販売されるほか、来場者は特典として「オリジナルステッカー（全8種類）」がランダムで1枚もらえる。
【写真】コレクションしたい！ 来場特典のオリジナルステッカー
■特典付きチケットも用意
今回開催される「TVアニメ『らんま1／2』展」は、アニメ設定資料の紹介やシアター映像上映、フォトスポットなど、ここでしか味わえない迫力満点のコンテンツが楽しめる期間限定の展示会。
また、メインエリアに大型パネルでこれまでの名場面を振り返る展示や、人気キャラクターたちと一緒に撮影可能な没入型大型フォトスポットなどが展開され、まるでアニメの中に飛び込んだかのような気分になれるコンテンツが満喫できる。
さらに、乱馬役を務める声優の山口勝平による、ドラマ仕立ての音声ガイドも用意。プラス900円（税込）で、乱馬視点であかねを探しながら各展示を巡る、ここでしか聴けない特別なストーリーが楽しめる。
それから、描き下ろしイラストを使用した「アクリルカードコレクション」や「サガラ刺繡キーホルダー」といったオリジナルグッズと特典付きチケットが販売されるほか、来場者は特典として「オリジナルステッカー（全8種類）」がランダムで1枚もらえる。