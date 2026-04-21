阿賀野川を巡視中の船が転覆し、乗員3人の救助活動が行われています。



国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所によりますと、転覆した船は定期的な点検を行うための巡視船だそうです。同事務所などで事故の原因を調べています。