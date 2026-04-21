ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 阿賀野川で点検を行うための巡視船が転覆、乗員3人の救助活動中【新… 阿賀野川で点検を行うための巡視船が転覆、乗員3人の救助活動中【新潟】 阿賀野川で点検を行うための巡視船が転覆、乗員3人の救助活動中【新潟】 2026年4月21日 13時57分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 阿賀野川を巡視中の船が転覆し、乗員3人の救助活動が行われています。 国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所によりますと、転覆した船は定期的な点検を行うための巡視船だそうです。同事務所などで事故の原因を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 新発田市住宅火災、遺体の身元判明【新潟】 【特殊詐欺】1200万円を宅配便で送らせてだまし取った容疑で31歳の男を逮捕【新潟】 高気圧に覆われて午後も晴れに、昨日より5℃以上低く 昼間も上着があると安心【これからの天気(4月21日11時40分現在)｜新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） 商店街, 在宅医療, 葬儀, 老人ホーム, 大船, 神奈川, 思いやり, 介護, フローリング, 徳島