春の京都開催が開幕する。過去10年の傾向から勝ち馬を探す「up to データ」。今週はマイラーズC（21、22年は阪神開催）を分析しよう。春のマイル王決定戦・安田記念（6月7日、東京）につながる重要ステップ。データから浮かび上がった馬は？

【年齢】

4歳馬が【4・5・3・27】で勝率10・3％、連対率23・1％。最も成績を残している。5歳馬は【3・1・6・21】で複勝率32・3％。安定感が光る。7歳以上は【1・3・1・33】と苦戦傾向。だが、馬券に絡んだ5頭は全て5番人気以下で、昨年は7歳馬ロングランが勝っている。

【前走】

前走G2組が【6・1・0・7】で勝率42・9％、連対率、複勝率ともに50％と圧倒的な数字。G3組は【2・5・5・39】と出走頭数自体が多いが、よく馬券に絡んでいる。一方でG1組は【0・0・2・4】、1勝もしておらず劣勢。条件戦組は【1・0・1・6】と目立たない。

【脚質】

最後の直線が長い外回りのため追い込み勢も馬券に絡む。上がり3Fが1位は【5・1・1・3】で勝率50％、連対率60％、複勝率70％を誇る。22＆24年ソウルラッシュ、23年シュネルマイスターは上がり最速の鋭い末脚で差し切った。

【結論】

しまい確実な5歳ウォーターリヒトを本命に指名する。高配を演出した2走前のマイルCSは15番人気ながら3着。続く東京新聞杯も3着。重賞で結果を残している。デビュー18戦中、13戦が上がり3F3位以内と決め脚を持つ。対抗は同じ5歳馬ファーヴェント。こちらも重賞での好成績が目立つ。（データ班）