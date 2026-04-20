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おでかけは渋滞のピークを避けて！

NEXCO西日本は、2026年のゴールデンウィーク期間中、九州・沖縄の高速道路渋滞予測を発表しました。

【地図を見る】GWの渋滞発生予測箇所

4月25日(土)～5月6日(水)の12日間、「最大5㎞以上」の渋滞予測が出ている日時・場所・ピークの情報をまとめています。

いつ・どこが特に渋滞する？

下り線は5月2日(土)・3日(日)が、上り線は5月4日(月)・5日(火)が特に混雑する予測です。

【目次】

◆4月25日（土）～5月1日（金）
◆5月2日(土)　★下り30km・35㎞渋滞予測箇所あり
◆5月3日(日)　★下り15km渋滞予測箇所あり
◆5月4日(月)　★上り20km渋滞予測箇所あり
◆5月5日(火)～5月6日(水)　★上り15km渋滞予測箇所あり

4月25日(土)～5月1日(金)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

4月25日(土)

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　5km：15分

※4月26日（日）は渋滞予測発表なし

4月27日(月)

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

※4月28日（火）は渋滞予測発表なし

4月29日(水)

西九州自動車道（下り）波佐見有田IC付近　8:00～13:00＜11時＞　5km：15分

4月30日(木)

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

5月1日(金)

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

5月2日(土)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

関門自動車道（下り）門司港IC付近　9:00～13:00＜10時＞　5km：15分

関門自動車道（上り）めかりPA付近　10:00～14:00＜12時＞　10km：30分

九州自動車道（下り）神田トンネル付近　8:00～11:00＜9時＞　10km：30分

九州自動車道（下り）筑紫野IC先付近　6:00～14:00＜10時＞　35km：105分

九州自動車道（下り）山川PA付近　7:00～15:00＜12時＞　30km：90分

長崎自動車道（下り）城原トンネル付近　9:00～12:00＜10時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）旧立花山BS付近　10:00～12:00＜11時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）広川IC付近　9:00～13:00＜11時＞　15km：45分

九州自動車道（上り）植木IC付近　10:00～12:00＜11時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）基山PA先付近　18:00～20:00＜18時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）光国トンネル付近　8:00～11:00＜9時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）築城IC先付近　8:00～14:00＜12時＞　10km：30分

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

5月3日(日)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

関門自動車道（下り）門司港IC付近　9:00～13:00＜10時＞　5km：15分

関門自動車道（上り）下関IC付近　10:00～13:00＜11時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）椎田南IC付近　9:00～13:00＜10時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）築城IC先付近　10:00～12:00＜11時＞　5km：15分

九州自動車道（下り）神田トンネル付近　11:00～14:00＜12時＞　10km：30分

九州自動車道（下り）旧立花山BS付近　7:00～11:00＜9時＞　10km：30分

九州自動車道（下り）鳥栖JCT付近　9:00～12:00＜11時＞　15km：45分

九州自動車道（上り）広川IC付近　9:00～14:00＜12時＞　15km：45分

九州自動車道（上り）基山PA先付近　17:00～19:00＜18時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）八女IC付近　18:00～20:00＜18時＞　5km：15分

長崎自動車道（下り）武雄JCT付近　10:00～13:00＜11時＞　5km：15分

沖縄自動車道（下り）許田TB付近　8:00～15:00＜12時＞　5km：15分

沖縄自動車道（上り）中城PA付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

5月4日(月)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

関門自動車道（上り）下関IC付近　11:00～13:00＜12時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）椎田南IC付近　9:00～13:00＜11時＞　10km：30分

東九州自動車道（上り）築城IC付近　17:00～19:00＜18時＞　5km：15分

九州自動車道（下り）若宮IC付近　9:00～13:00＜11時＞　5km：15分

九州自動車道（下り）筑紫野IC先付近　8:00～13:00＜11時＞　10km：30分

九州自動車道（下り）鳥栖JCT付近　10:00～12:00＜10時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）基山PA先付近　15:00～21:00＜18時＞　15km：45分

大分自動車道（上り）鳥栖JCT付近　15:00～20:00＜18時＞　5km：30分

長崎自動車道（下り）武雄JCT付近　9:00～14:00＜12時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）広川IC付近　10:00～15:00＜12時＞　20km：60分

九州自動車道（上り）広川IC付近　17:00～19:00＜18時＞　10km：30分

沖縄自動車道（下り）許田TB付近　8:00～14:00＜11時＞　5km：15分

5月5日(火)～6日(水)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

5月5日(火)

九州自動車道（下り）神田トンネル付近　9:00～13:00＜12時＞　5km：15分

東九州自動車道（下り）椎田南IC付近　11:00～13:00＜12時＞　5km：15分

九州自動車道（下り）鳥栖JCT付近　8:00～12:00＜11時＞　15km：45分

九州自動車道（上り）古賀SA付近　12:00～22:00＜19時＞　10km：30分

九州自動車道（上り）基山PA先付近　17:00～21:00＜18時＞　10km：30分

大分自動車道（上り）鳥栖JCT付近　17:00～19:00＜18時＞　5km：30分

長崎自動車道（下り）武雄JCT付近　9:00～14:00＜12時＞　5km：15分

九州自動車道（上り）広川IC付近　10:00～13:00＜11時＞　10km：30分

九州自動車道（上り）広川IC付近　15:00～19:00＜17時＞　15km：45分

長崎自動車道（上り）小城トンネル付近　16:00～19:00＜17時＞　5km：15分

5月6日(水)

九州自動車道（上り）基山PA先付近　17:00～19:00＜18時＞　5km：15分