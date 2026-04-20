NHKは、連続テレビ小説「ばけばけ」の総集編をゴールデンウィークに放送することを発表した。松江の没落士族・小泉セツとその夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、何気ない夫婦の日常を描いた作品。ドラマファンから「ロスだったので楽しみ」と喜びの声があがっている。



【写真】「このツーショットを見るだけで涙腺が」ファン感激！

NHKは17日に公式インスタグラム総集編を放送することと、視聴者の思い出に残るシーンの写真を投稿。ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（髙石あかり）をおんぶしている写真、２人が寄り添って座っている写真、２人を支えた錦織友一（吉沢亮）がほほ笑むシーンもある。ファンから「嬉しいけど、総集編ではなく全編再放送ネガイマス」「録画が全部ぶっ飛んで気絶していました…また会える…」「このツーショットを見るだけで涙腺が 毎日あんなにかじりついて見ていたので意識はしてなかったけどやっぱりばけロスだった おトキちゃんとヘブン先生やっぱりいい 大好きな2人」「ロスの人には朗報ですね」「あの他愛もないスバラシの日々が恋しくて恋しくて、、ロスだったので楽しみです！」などの声が届いている。



前編は5月3日午後2:30～【BSP4K】、5月4日午前8:15～【総合・全国】※NHK ONE で同時・見逃し配信あり



後編は5月3日午後3:58～【BSP4K】、5月4日午前9:50～【総合・全国】※NHK ONE で同時・見逃し配信あり(放送予定は変更になる場合がある)。



（よろず～ニュース編集部）