まずは1日頑張った妻を労う！「パパ帰宅アピール」がありがた迷惑になる「地雷ワード」とは【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

気づかい皆無の地雷ワード『パパ、帰ってきましたよ～』

子どもに対する愛情の深さはありがたいのだが

どうにか子どもの寝かしつけを終えて妻がほっと一息ついたのも束の間、飲み会などから帰宅した夫が上機嫌で子どもの寝室にわざわざ顔を出し、満面の笑みで発しがちなセリフ。1 日外で働いていて子どもとの時間をとれなかったのですから、愛情も伝わり憎めない行為ではあります。

しかし、そのせいでやっと寝てくれた子どもが目を覚まし、キャッキャと騒ぎはじめるなどして、再び寝かしつけ作業が発生するわけです。今まで長時間を費やして達成した状況を無駄にされた妻にとっては、ありがた迷惑な行動でしかありません。無関心な夫に比べればまだマシとはいえ、子どもへの愛情というより、むしろ自分の都合優先の困った夫といえます。

地雷ワードの言い換え「今日もありがとう。子どもの笑顔が見たいな」

仕事をがんばって帰ってきたら、子どものかわいい笑顔に癒されたいという気持ちはわかります。まずは1 日がんばった妻に労いの「ありがとう」を伝え、そのあとに妻も大好きな「子どもの笑顔が見たい」と伝えましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち