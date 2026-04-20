お出かけが便利 & スマートに！【3COINS】悪目立ちしないデザインが嬉しい「優秀アイテム」

暖かな春はお出かけの頻度も増えがち。【3COINS（スリーコインズ）】では、お出かけ先で快適に過ごせそうな、便利さを兼ね備えた「優秀アイテム」が登場中です。悪目立ちせずに馴染んでくれるデザインもポイント。今回はハンズフリーにぴったりのアイテムをご紹介します。

風が強い日のお出かけにも！「帽子クリップ」

シンプルなデザインと淡いカラーに、馴染みやすさがうかがえる帽子用クリップ。公式サイトによれば「強力マグネット仕様」とのことで、帽子をしっかり固定してくれそうです。クリップ部分は邪魔になりにくいフラットな形状で、ハンズフリーかつスマートに持ち運べそう。

中身が見えにくい「ポータブルゴミ箱」

お出かけ先で出たゴミの一時収納に役立つゴミ箱。中身が見えにくいため、人目を気にせずに使えそうです。こちらも淡めのカラーで、柄のないシンプルデザインが、悪目立ちせずに馴染んでくれそう。片手で開閉できる手間いらずな便利仕様。バッグに取り付ければハンズフリーでスマートに持ち運べるうえに、バッグの中のゴチャつきも抑えてくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino