サカナクション、秋から全国アリーナツアー＜SAKANAQUARIUM 2026＞開催
サカナクションが、2026年秋に全国アリーナツアー＜SAKANAQUARIUM 2026＞の開催を発表した。日程は9月8日（火）から10月4日（日）にかけて、東京・日本武道館、大阪・大阪城ホール、兵庫・神戸GLION ARENA KOBEの3都市、全10公演となる。
昨年行われた＜SAKANAQUARIUM2025 “怪獣”＞は、17会場34公演がすべて即日ソールドアウト。急遽追加されたKアリーナ横浜公演（2025年8月26日・27日）を含む半年以上にわたるツアーは、サカナクションの代表曲のMVを数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介による総合演出のもと、多くの観客を圧倒した。今回も引き続き田中裕介が演出を担当し、さらに進化したサカナクションのライブ表現が期待される。
■＜SAKANAQUARIUM2026＞
【9月】
9月8日（火） 東京・日本武道館
9月9日（水） 東京・日本武道館
9月12日（土） 大阪・大阪城ホール
9月13日（日） 大阪・大阪城ホール
9月18日（金） 東京・日本武道館
9月19日（土） 東京・日本武道館
9月29日（火） 兵庫・神戸GLION ARENA KOBE
9月30日（水） 兵庫・神戸GLION ARENA KOBE
【10月】
10月3日（土） 東京・日本武道館
10月4日（日） 東京・日本武道館
SAKANAQUARIUM2026 特設サイト
https://sakanaction.jp/feature/tour2026
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