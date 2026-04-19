サカナクションが、2026年秋に全国アリーナツアー＜SAKANAQUARIUM 2026＞の開催を発表した。日程は9月8日（火）から10月4日（日）にかけて、東京・日本武道館、大阪・大阪城ホール、兵庫・神戸GLION ARENA KOBEの3都市、全10公演となる。

昨年行われた＜SAKANAQUARIUM2025 “怪獣”＞は、17会場34公演がすべて即日ソールドアウト。急遽追加されたKアリーナ横浜公演（2025年8月26日・27日）を含む半年以上にわたるツアーは、サカナクションの代表曲のMVを数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介による総合演出のもと、多くの観客を圧倒した。今回も引き続き田中裕介が演出を担当し、さらに進化したサカナクションのライブ表現が期待される。

■＜SAKANAQUARIUM2026＞ 【9月】

9月8日（火） 東京・日本武道館

9月9日（水） 東京・日本武道館

9月12日（土） 大阪・大阪城ホール

9月13日（日） 大阪・大阪城ホール

9月18日（金） 東京・日本武道館

9月19日（土） 東京・日本武道館

9月29日（火） 兵庫・神戸GLION ARENA KOBE

9月30日（水） 兵庫・神戸GLION ARENA KOBE 【10月】

10月3日（土） 東京・日本武道館

10月4日（日） 東京・日本武道館 SAKANAQUARIUM2026 特設サイト

https://sakanaction.jp/feature/tour2026