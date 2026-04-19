西澤由夏アナ・インタビュー

ABEMA専属アナウンサーとして数々の人気番組を担当し、バラエティからスポーツまで幅広く活躍する西澤由夏（32）。4月1日に自身初となる写真集『Tailwind』（集英社）が発売され、大きな反響を呼んでいる。初の水着姿も披露しているが、当初、会社側は慎重な姿勢だったという。（全3回の第2回）【大宮高史/ライター】

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【写真】限界ギリギリ…「水着姿」も収録された西澤アナの写真集より。当時から「美少女」…幼少期、小中高、大学時代の秘蔵ショットも

「最初に出版社から写真集の話をいただいた時は、『水着があるから西澤のブランディング的にも……』と、会社的には後ろ向きな方針でした。でも、私はちょうど、仕事で新しいことに挑戦して勢いをつけたいタイミングでした。そこで『折衷案を考えたいです』と会社に掛け合ったんです」

西澤由夏

インタビュー現場でも、小柄な西澤はフェミニンな印象を与える。自分のイメージを損なわない撮り方を探るべく、グラビアの先輩たちに連絡を取った。

「写真集の経験がある松井珠理奈さんと岸明日香さんに、即相談しました。『私にできる水着で、セクシーになりすぎないものって何ですか？』って。露出が控えめなデザインなどのアイデアもいただいて、会社とも相談しながら進めていきました。当初のアイデアよりも水着のカットは控えめにしたのですが、今誌面を見ると折衷案どころではない挑戦でした（笑）。健康的な魅力を出せていたら嬉しいです」

アナウンサーという職業を意識したのは、小学2年生の時の文集がきっかけだった。といっても強い思い出があったわけではなく、テレビっ子だった日常の中から自然に生まれた言葉だった。

「文集に将来の夢を書くタイミングがあって。でも小学2年生でしっかりした夢がある子も、そんなにいないと思うんです。私も特に夢もなくて、学校から帰ってすぐテレビを見ているような子だったので、素敵だなと思っていた『アナウンサー』と書きました。ただ子どもの頃のことなのでしばらく忘れていて……。高校受験の時に、『そういえば、昔、アナウンサーになりたかったな』と思い出して、具体的な夢として再び意識し始めました」

多くのアナウンサーを輩出してきた中央大学の附属高校に入学し、そのまま進学。中大時代には「ミス中央大学2013」グランプリも受賞し、アナウンサー志望者らしいルートをたどったが、こんな裏話もある。

「ミスコン自体には興味がなかったんです（笑）。でもアナウンサーの登竜門といえばミスコン、という時代だったので、『出ないで後悔するくらいなら受けてみよう』と思って応募しました」

就活では“玉砕”

おかげで在学中、芸能事務所に所属し学生リポーターなどを経験する機会も得たが、新卒の就活では、見事に“玉砕”してしまう。一度は自分の限界を突きつけられた瞬間でもあった。

「まずキー局が全滅しました。その後、地方局を受け始めた中で、好きな番組を聞かれても答えられない自分がいて……。『うちの局の好きなところは？』みたいな質問にも答えられないんです。関東で過ごしていたので当たり前といえば当たり前なんですが、『テレビ好きなのに、あれ？』って思って。かといって嘘をついて『見てます』とも言えない。そこで考え直して、東京にいながらアナウンサーを目指す方法を探し、他の業界に切り替えて就活していきました」

当時から副業が可能だったサイバーエージェントから内定を得た。2016年に入社すると平日は営業職として働き、土日は以前に所属していた芸能事務所でリポーターなどの仕事を続けた。その後、サイバーエージェント社員としてABEMAの番組への出演も任されるようになり、2018年度からはABEMAアナウンス室の始動メンバーとなり、現場での経験を積み上げていった。

これまで一緒に仕事をしてきた顔ぶれは、藤田晋氏、堀江貴文氏、橋下徹氏といった著名人から、クロちゃん（安田大サーカス）や大悟（千鳥）などの芸人まで多岐にわたる。

「やっぱりうちの会社の藤田（晋）はすごいです。今はもう会長ですが、例えば私が営業職だった頃にポツリと言ったことを今でも覚えてくれているんです。一社員の言葉を数年経っても覚えていてくれているんだと驚きました。『NewsBAR橋下』でご一緒したサバンナの高橋茂雄さんからは、進行のあり方を学びました。ゲストでお呼びした政治家の方にも『これって何なんですか？』とバンバン切り込んでいって。私は知らないことを『知りません』と言うのが怖かったんですが、アナウンサーならそんなこと言ってられないと気づかされました」

バラエティ番組「チャンスの時間」で共演する千鳥の大悟からも、その即興の対応力に衝撃を受けた。

「『ノブの好感度を下げよう』といった企画も、我々の手元には台本がなくて。それを大悟さんは、スタートから着地まで全部その場で構成を作り上げる。本番直前にプロフィール資料をちょっと見ただけで番組を組み立てていく姿を隣で見ていて、いつも感銘を受けています。『頭の中でどんな思考が動いているんだろう？』と思って。これが頭のキレということなのかな、と感じていますね」

多くの著名人と仕事をする中で、表では見せないギャップに驚いたことはないのだろうか。

「裏表がある人ですか？ 1人もいないです（笑）。多くの経営者の方や芸人さんと仕事をさせていただきましたが、皆さんの体力や頭の回転の速さに、いつも圧倒されています」

アナウンサーになる夢を遠回りしながらもつかみ取った。あれから8年、西澤は今も成長を続けている。

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第3回【婚活中の32歳・ABEMAアナ、ホンネを激白「アナウンサーだからモテることも全くない」】では、西澤アナが最近のプライベートなどについて語っている。

■西澤由夏（にしざわ・ゆか）

1993年8月12日生まれ、埼玉県出身。中央大学卒業。2016年にサイバーエージェントへ入社し、2年間の営業職を経て、2018年のABEMAアナウンス室発足とともに専属アナウンサー1期生となる。「チャンスの時間」「ABEMAスポーツタイム」「スナックさざなみ」など、バラエティからスポーツまで数々の番組で進行を担当。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。



デイリー新潮編集部