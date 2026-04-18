クッキー缶の魅力は、食べ終わったあとも楽しめるところ。今回は、見た目にもときめく「デザインが魅力のクッキー缶」を3つご紹介します。自分へのごほうびや贈り物にも選びたくなる、とっておきの逸品を厳選しました。

※ この記事は『別冊天然生活 ときめきのクッキー缶』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】大人女性に人気のデザイン

1：ロゴをかたどった「唯一無二のクッキー缶」

北海道産チーズの入った2種類のふんわり生食感クリームを、ロゴをかたどったザクザクのアーモンドクッキーでサンド。

缶の中は、シリアル風に楽しめるチョコレートクランチがクッキーサンドの周りに敷きつめられている。

グラフィカルでクールな缶のデザインとともに、ほかにはない魅力を感じます。

・ワンダーサンド ￥3186 送料込（チーズワンダー）

2：その日の気分で味わえる「筒形のクッキー缶」3種

ブランド名の「35MM」はクッキーのサイズ。直径35mmのクッキー缶が10枚、ぴったり収まる缶は使い道を考えるのも楽しい。

外装パッケージに至るまでスタイリッシュ。フランス産の小麦とベルギー産の発酵バターを使って手づくりされたプレーン、アールグレイ、チョコレートチップの3種。

・PACK OF 3 CANS ￥3040（35MM）

3：大人な雰囲気漂う「オーバル型のクッキー缶」

かわいいけれど、どこか妖しい魅力も漂わせる佇まいのこちらのクッキー缶は、イラストレーター・松下さちこさんによる描き下ろし。

オーバル型の缶にはクッキーのほか、メレンゲや琥珀糖など10種がアソートされている。

まいどおおきに（いつもありがとう）の気持ちを込めて、贈ってみては？

・タイヨウノカンカン「kuro」 ￥3980（太陽ノ塔 洋菓子店）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください