クッキー缶好きもたまらないかわいさ。おいしくて、食べたあとも楽しめる「デザイン缶」3選
クッキー缶の魅力は、食べ終わったあとも楽しめるところ。今回は、見た目にもときめく「デザインが魅力のクッキー缶」を3つご紹介します。自分へのごほうびや贈り物にも選びたくなる、とっておきの逸品を厳選しました。
※ この記事は『別冊天然生活 ときめきのクッキー缶』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています
1：ロゴをかたどった「唯一無二のクッキー缶」
北海道産チーズの入った2種類のふんわり生食感クリームを、ロゴをかたどったザクザクのアーモンドクッキーでサンド。
缶の中は、シリアル風に楽しめるチョコレートクランチがクッキーサンドの周りに敷きつめられている。
グラフィカルでクールな缶のデザインとともに、ほかにはない魅力を感じます。
・ワンダーサンド ￥3186 送料込（チーズワンダー）
2：その日の気分で味わえる「筒形のクッキー缶」3種
ブランド名の「35MM」はクッキーのサイズ。直径35mmのクッキー缶が10枚、ぴったり収まる缶は使い道を考えるのも楽しい。
外装パッケージに至るまでスタイリッシュ。フランス産の小麦とベルギー産の発酵バターを使って手づくりされたプレーン、アールグレイ、チョコレートチップの3種。
・PACK OF 3 CANS ￥3040（35MM）
3：大人な雰囲気漂う「オーバル型のクッキー缶」
かわいいけれど、どこか妖しい魅力も漂わせる佇まいのこちらのクッキー缶は、イラストレーター・松下さちこさんによる描き下ろし。
オーバル型の缶にはクッキーのほか、メレンゲや琥珀糖など10種がアソートされている。
まいどおおきに（いつもありがとう）の気持ちを込めて、贈ってみては？
・タイヨウノカンカン「kuro」 ￥3980（太陽ノ塔 洋菓子店）
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください