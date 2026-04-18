東京女子プロレスの遠藤有栖が“ＬＩＮＥ通話”でプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希に挑戦を表明した。

１８日、ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥ ｉｎ Ｉｔａｂａｓｈｉ大会のメインイベントに風城ハルとのコンビで出場した遠藤は、辰巳リカ、神嵜志音組と対戦。場内で販売されていたとんがりコーンを口にねじ込まれるなどトリッキーな攻撃に苦しめられたが、最後は新人の神嵜をスーパーキックからの什の掟で仕留め、勝利を飾った。

試合後、遠藤は「荒井がアメリカで防衛したら言おうと思ってたこと言うね。荒井優希！ そのベルト、挑戦させろ！」と、ラスベガス大会でＪ−ＲＯＤを下し初防衛を果たした王者にアピールした。

この日は動画配信サービス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＥ」の公式キャス配信中だったが、米国時間１７日夜の荒井が視聴していたかは不明。それでも遠藤はコメントブースからスマートフォンを手に取り、荒井へＬＩＮＥ通話を敢行した。

荒井も即座に応答し「見てた。めちゃくちゃ見てたから」と反応。遠藤が「挑戦しますからね。覚悟しといてくださいね」と宣戦布告すると、荒井も「絶対負けないけどね」と応酬した。

やりとりを終えた遠藤は「もう負けないから。また勝って大喜びするね」と言い放ち、「荒井優希、取るからな。早く帰ってこい」と王者に呼びかけた。