お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品と歌手の「あの」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで登場した。

２人は映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のオープニング曲を担当することから、スペシャルステージにケロロと並んで登場。ネット上では「そしあの」コンビとしてファンが多い２人はランウェーをノリノリで歩き、会場を沸かせた。

ケロロ軍曹の大ファンだというあのは「昔から大好き。グッズも昔から集めてて、周りにグッズがあると楽しく過ごせます」と共演に笑顔。粗品も「（あのは）こういうお仕事の前から大量に（グッズを）身につけていましたし、本物です」と大ファンぶりに太鼓判を押した。

粗品は半年ぶりにメイクをしたことも告白。しかし、ＭＣを務めていた山里亮太から緊張していたと指摘されると「やめてください」と苦笑いを浮かべていた。

「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」は今年で１７年目を迎え、今回で２９回目の開催。今回のイベントテーマは「ＣＵＴＥ ＷＩＴＨ Ａ ＢＩＴＥ．―“カワイイ”で終わらせない。」で、多数のモデルとアーティストが会場を盛り上げた。