奈良vs讃岐 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](ロートF)
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 18 後藤卓磨
MF 20 國武勇斗
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 21 戸水利紀
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 9 富樫佑太
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 40 高嶋修也
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 18 後藤卓磨
MF 20 國武勇斗
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
MF 21 戸水利紀
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 9 富樫佑太
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 40 高嶋修也
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人