春夏も『黒』が可愛い！【ZARA】1枚で即おしゃれ♡「サマ見えワンピ」

落ち着いたトーンで上品さを引き出してくれる黒は、季節に左右されず取り入れやすいカラー。春夏コーデに取り入れたいアイテムとして、編集部が注目したのは【ZARA（ザラ）】から登場したワンピース。甘めなデザインを選んでも、黒ならレディな雰囲気に。パフスリーブやドット柄など、1枚でサマ見えが狙えるアイテムをご紹介します。

春夏の味方！ 清涼感あるリネン混ワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION リネンミディワンピース」\10,990（税込）

清涼感のあるリネンがブレンドされたワンピースは、汗ばむ季節にぴったり。装飾を省いたシンプルなデザインながらも、立体的に見せるダーツが入っているので1枚でサマになります。ふんわりとしたパフスリーブが華やかさを後押し。

大人の甘さを楽しめるドット柄ワンピ

【ZARA】「ドットプリントミディワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

黒の単色だとちょっと寂しく感じる人にはドット柄ワンピースがおすすめ。こちらはエレガントなタイディテールや深めの涙開きデザインがレディムードを演出する一枚。ウエストにはプリーツが施されており、メリハリのある上品なシルエットも魅力です。足元はパンプスでレディに仕上げたり、サンダルで抜け感をプラスするのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。