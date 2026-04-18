フライブルクMF鈴木唯人がEL準々決勝で2ゴール

ドイツ1部フライブルクは現地時間4月16日、UEFAヨーロッパリーグ（EL）準々決勝第2戦でセルタと対戦し、3-1で勝利した。

2戦合計スコアを6-1としてクラブ史上初の準決勝進出を決めた一戦で、日本代表MF鈴木唯人が圧巻の2ゴールをマーク。ファンからは「本当に唯人はすごいな」「えぐすぎだろ」と絶賛の声が相次いでいる。

鈴木は1-0で迎えた前半39分、左サイドからのパスに反応すると、巧みなステップでシュートコースを確保。相手DFの股を抜く技ありのシュートを突き刺し、貴重な追加点を奪った。さらに後半にも混戦のなかから最後はパスを受け、冷静に流し込んだ。この日2得点の活躍を見せ、チームの4強進出の立役者となった。

新天地移籍1年目ながらも活躍を続ける24歳にSNS上では「すげー！」「キター！」「ビッグクラブに引き抜かれそう」「ノリに乗ってる」と驚きの声が広がっており、さらには「代表確定か？」「代表入り当確かも」と、来月に控えるW杯メンバー発表に向けて期待するコメントも寄せられている。準決勝ではブラガとの対戦を控えており、鈴木がチームをさらなる高みへ導けるか期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）