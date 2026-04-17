Mrs. GREEN APPLE大森元貴「我々の課題だなと思うから」地方ファンの声に真摯に向き合う「真剣にもっとこう、どうしようかなっていうのと…」

Mrs. GREEN APPLE大森元貴「我々の課題だなと思うから」地方ファンの声に真摯に向き合う「真剣にもっとこう、どうしようかなっていうのと…」