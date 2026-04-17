俳優の成宮寛貴（43）が17日放送の日本テレビの新バラエティー番組「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜後7・00）で、地上波では約10年ぶりに演技を披露した。

同番組は、嵐の二宮和也とお笑いコンビ「千鳥」のノブが初タッグを組み、世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。

成宮は2002年に起きた瀋陽（しんよう）総領事館駆け込み事件の再現ドラマにゲスト出演。当時3歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が命がけで日本領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像をスクープした記者役を演じた。

成宮の姿が映し出されると、スタジオで見ていた二宮は「なりじゃん！」と驚きの表情。「なり、変わらないよな〜」とつぶやく場面もあった。ゲストの女優・綾瀬はるかは口を大きく開けて驚いた。

二宮は2003年放送のTBSドラマ「Stand Up!!」や映画「暗殺教室〜卒業編〜」（2015年公開）で成宮と共演している。

成宮は2016年、週刊誌報道を受け芸能界を電撃引退。主演を務めるABEMAオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」で約8年ぶりの俳優復帰を果たしている。