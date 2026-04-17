ここ数日、極楽とんぼ・加藤浩次の“激変”ぶりが、X上で話題を集めている。

注目されているのは、4月14日、雑誌「SWITCH」の公式Instagramがアップした写真だ。5月号の特集企画「サカナクション山口一郎の新しい習慣」では、人気アーティストである山口と加藤の対談が収録されており、Instagramではツーショットが掲載された。

「2人は同郷で、ともに北海道小樽市出身なんです。2019年、加藤さんがMCを務めていた『スッキリ』（日本テレビ系）で初共演したことをきっかけに意気投合し、かなり仲よくなったそうです。2020年からは、ラジオ番組『加藤さんと山口くん』（STVラジオ）も始まり、公私にわたって交流が深いことで知られてきました。

写真では、全身ブラックコーデの山口さんに合わせたかのように、加藤さんもグレーのシャツに薄手の黒いロングコート、ダボッとしたシルエットのパンツという出で立ちで、全体的にモードな仕上がりになっていました。あまりテレビでは見せない一面に、驚いた人も多かったようです」（芸能担当記者）

最近、伸ばし続けているロングヘアと相まって、芸人というよりもアーティストといった雰囲気に変貌した加藤。Xでは、思わぬ“激変”ぶりに困惑する声が続出している。

《毎朝見てたのが信じられないほど誰?》

《めちゃくちゃ似合わないな 個人的にツーブロでスーツの頃が好きだった》

《スッキリのスーツ姿のが好きやな》

加藤の服について、山口はXの一般ユーザーに返信する形で《私服ですよ》と説明。《意外に思われるかもしれませんが、加藤さんはファッションやインテリア、美術がお好きな方です。そういった一面を自分からメディアなどで語らないところも素敵です》とコメントしている。

2023年3月、約17年間、MCを務めた『スッキリ』が放送終了し、“朝の顔”を卒業した加藤。以降、髪を伸ばしたり、ドラマ監督を務めたりと、新しい挑戦を次々と始めている。

「『スッキリ』時代にはさわやかな短髪の印象が強かったのですが、最近は肩につくほど長い髪型を維持しています。2024年の秋ごろから伸ばし始めているようですが、視聴者からはいまのところ、賛否両方の意見が寄せられています。本人も自覚はあるようで、MCを務める『人生最高レストラン』（TBS系）では『めっちゃ評判悪い』と認めながらも『50代すぎて、これまでやってないことを、ただただやっていこうと思ってるだけ』とシンプルな理由で伸ばし続けていると語っていました。

また、2025年には短編映画の監督を務めたほか、2026年1月に放送された、菊池風磨さん主演のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系）でも監督を務めるなど、作り手として話題になることが増えています。テレビ出演のレギュラー仕事は『人生最高レストラン』と『がっちりマンデー!!』（TBS系）に絞り、やりたいことを自由にやれる環境を作っているようです。仕事がだんだんと“文化人”寄りになっており、それにともなってビジュアル面も変化が続きそうです」（前出・芸能担当記者）

仕事の変化とともに、スタイルもどんどん変わっていくのか。