アイススケートショー『刀剣乱舞』、描き下ろしビジュアル公開 静と動が共鳴する白銀の“鶴丸国永”
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、描き下ろしキャラクタービジュアル第2弾「鶴丸国永 イメージオンアイスver.」が公開された。
【画像】“躍動感”携えた三日月宗近ビジュアル
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う二つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
今回公開されたのは、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフより本公演のために描き下ろされた特別な鶴丸国永の姿。日々「驚き」を求める平安の銘刀・鶴丸国永が、銀盤という新たな舞台で至高の一瞬を刻む姿を描いている。氷飛沫を舞い上げ、白銀の髪と白装束を翻して滑走する鶴丸国永の姿からは、フィギュアスケート特有の圧倒的なスピード感や臨場感が感じられ、観る者を「氷上の本丸」へと誘う。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。
【画像】“躍動感”携えた三日月宗近ビジュアル
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う二つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。