◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、東京・目黒区の所属ジムで公開練習を行った。日本人男子初の世界５階級制覇を懸けて挑むＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝との一戦へ「ボクシング人生の中でも集大成となるような一戦。皆さんの期待以上の試合をして、僕としては勝って５階級制覇をしたいと思っています」と決意を述べた。

公開練習には、１００人近い報道陣が詰めかけた。井岡はシャドーボクシング１ラウンドの後、佐々木修平会長を相手にスティックミットを使った練習を１ラウンド披露した。

決戦まで約２週間。拓真について「簡単に勝てる相手じゃないと思う」と話すと、「ここまでしっかり量もこなしてきましたし、あとはできることというのは限られていると思う。質をより上げられるようにしていきたい。最後まで自分たちが準備するべきことに集中してやっていきたいと思っています」と気を引き締めた。

今月１１日、ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ち。ＷＢＣ王座への挑戦権を獲得した。井岡と拓真の勝者は、次戦で那須川の挑戦を受けることが既定路線となる。一方で昨年１１月の王座決定戦で拓真に判定負けしている那須川は、「拓真選手に勝ってほしいですね」と拓真との再戦を切望している。

井岡は那須川とエストラダの試合について「結果しか見ていないんですけど」と口にすると、「今は自分は次の試合がとても大事なので、他のことは関係なくこの試合に全集中してやっていきたい」と改めて強調した。

ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者時代には、当時のＷＢＣ同級王者エストラダとの統一戦を切望していた。いまは互いにバンタム級の世界ランカーだが、同級でのエストラダとの対戦は全く考えていないという。「（エストラダの那須川戦敗北で）遠のいたというより、全くなくなったと思っている。まずは自分がこの試合に勝ってチャンピオンに返り咲くという気持ちしかない」。エストラダは那須川戦の時は３５歳（１４日に３６歳となった）で、バンタム級転向２戦目だった。３月２４日に３７歳となった井岡も、拓真戦が同級転向２戦目。置かれた状況は似ているが「自分は自分なんで、何も気にすることはないです」と意に介さなかった。

井岡は２００９年４月にプロデビュー。２０１１年２月にデビュー７戦目でＷＢＣ世界ミニマム級王座を獲得すると、スーパーフライ級までの世界王座を獲得し、日本人男子初の世界４階級制覇を達成した。一昨年７月にフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ、王座から陥落。５階級制覇を目指すためバンタム級にウェートを上げ、昨年大みそかにバンタム級転向初戦となるＷＢＡ同級挑戦者決定戦に臨み、マイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）に４回ＫＯ勝ち。リング上で「井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい」と拓真を“逆指名”した。

戦績は井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け、拓真は２１勝（５ＫＯ）２敗。

東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）