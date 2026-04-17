【B1第33節 見どころ】波に乗る横浜BCは連勝更新なるか…北海道はホームで千葉Jとの大一番

安藤とハーパージュニアのマッチアップに注目【(C) B.LEAGUE】

4月18日と19日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第33節が開催される。



東地区7位の横浜ビー・コルセアーズは24勝29敗で黒星先行。しかし、現在は今シーズン最長となる4連勝中で、好調を維持したまま今節のホーム2連戦に臨む。



前節の水曜ゲームでは横浜BUNTAIでアルバルク東京を撃破。最大17点リードから猛追に遭うも、最後はこの試合で22得点を挙げた安藤誓哉のスティールでA東京の反撃を防ぎ、85-83で熱戦をものにした。



第33節は同地区8位のサンロッカーズ渋谷を迎え撃つ。前節のSR渋谷はホームで群馬クレインサンダーズに完敗を喫した。相手の多彩な攻撃と強度の高い守備に終始ペースをつかめず、最終クォーターはわずか4得点。54-91という大差でタイムアップを迎えた。



横浜BCとSR渋谷のゲーム差は2。連勝を伸ばしたい横浜BCは、ルーキーの新井楽人と長期離脱から復帰したマイク・コッツァーに注目したい。両選手は2試合連続で2ケタ得点を記録中。サイズとフィジカルを生かしたディフェンス、リバウンドでの貢献にも期待だ。





SR渋谷は前節の敗戦から気持ちを切り替え、攻守において積極性を貫くことが重要。キーマンにはジャン・ローレンス・ハーパージュニアを指名したい。SR渋谷の若きポイントガードは、群馬戦では今シーズン2度目の無得点。今節は果敢なアタックに加え、安藤誓哉への激しい守備でチームを勝利へ導くことができるか。

北海道をけん引する富永と市場【(C) B.LEAGUE】

東地区5位のレバンガ北海道は、3勝差で同地区3位につける千葉ジェッツと激突する。チームは接戦での勝ち負けを繰り返しているだけに、ホーム一丸でこの大一番での連勝をつかみたい。まずは前節を欠場したジャリル・オカフォーの復帰が待たれる。得意のハイスコアゲームを制してチャンピオンシップ進出へ望みをつなぐには、富永啓生の爆発のほか、市場脩斗の躍動も欠かせない。



A千葉は司令塔の黒川がキーマンか【(C) B.LEAGUE】

前節、北海道に惜しくも1点差で敗れたアルティーリ千葉。今節は千葉ポートアリーナに戻って7連敗からの脱出を目指す。秋田ノーザンハピネッツとは第24節以来の対戦となり、前回はアウェーで連勝を収めている。待望の白星へは、リーグで最も多いターンオーバーの数（1試合平均15.7）を抑えることが大前提。オフェンスでは黒川虎徹が冷静なコントロールから得点、アシストを重ねてリズムを生み出したい。



広島サンプラザホールでは広島ドラゴンフライズvs島根スサノオマジックの中国ダービーが開催される。島根のホームで行われた第14節の対戦は1勝1敗。広島は、シーズン途中に長期離脱から復帰を果たした寺嶋良が再び負傷するアクシデントが発生。今回のダービーマッチでは、背番号0の想いを背負ってコートに立つガード陣の奮起に期待だ。伊藤達哉が相手の懐へ潜り込むようなディフェンスを見せ、攻撃では上澤俊喜が持ち味の3Pシュートでアリーナを沸かせてほしい。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦第33節で達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今シーズン、攻守両面で高いパフォーマンスを維持しているサンロッカーズ渋谷の田中大貴は、B1史上8人目となる通算500スティール達成が目前に迫っている。ここまで1試合平均1.0スティールをマークしており、スタッツ通り2試合での達成なるか。また、川崎ブレイブサンダースの野本建吾は、通算500試合出場達成まであと「2」としている。ハッスルプレーでチームにエナジーを注入するベテランパワーフォワードが、記念すべき節目の一歩を刻む瞬間を見逃せない。



■B1第33節試合日程

・広島ドラゴンフライズ vs 島根スサノオマジック（＠広島サンプラザホール）

GAME1：4月18日（土）13時50分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・レバンガ北海道 vs 千葉ジェッツ（＠北海きたえーる）

GAME1：4月18日（土）14時05分～ GAME2：4月19日（日）13時05分～

チケット情報はこちら



・横浜ビー・コルセアーズ vs サンロッカーズ渋谷（＠横浜BUNTAI）

GAME1：4月18日（土）14時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・大阪エヴェッサ vs 川崎ブレイブサンダース（＠おおきにアリーナ舞洲）

GAME1：4月18日（土）14時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・茨城ロボッツ vs 長崎ヴェルカ（＠アダストリアみとアリーナ）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）16時05分～

チケット情報はこちら



・群馬クレインサンダーズ vs 宇都宮ブレックス（＠オープンハウスアリーナ太田）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・越谷アルファーズ vs アルバルク東京（＠越谷市立総合体育館）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・アルティーリ千葉 vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・富山グラウジーズ vs 仙台89ERS（＠富山県総合体育センター）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・京都ハンナリーズ vs シーホース三河（＠にっしんでんきアリーナ京都）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・ファイティングイーグルス名古屋 vs 佐賀バルーナーズ（＠一宮市総合体育館）

GAME1：4月18日（土）15時35分～ GAME2：4月19日（日）15時35分～

チケット情報はこちら



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス（＠IGアリーナ）

GAME1：4月18日（土）16時05分～ GAME2：4月19日（日）16時05分～

チケット情報はこちら



・琉球ゴールデンキングス vs 三遠ネオフェニックス（＠沖縄サントリーアリーナ）

GAME1：4月18日（土）18時05分～ GAME2：4月19日（日）18時05分～

チケット情報はこちら