「家で白髪染め」より楽でオシャレ！？【40・50代】に推せる「ハイライトボブ」

鏡に映る白髪が気になったら、セルフカラーのためにドラッグストアへ。これがお決まりのパターンになっているなら、ハイライトを入れるアレンジへ切り替えるチャンスです。全体に明るさをプラスすれば、その中に白髪が溶け込んで自然なカモフラージュに。トレンドのボブと合わせて、鮮度の高さとケアの手軽さもゲットして。

白髪をデザインとして活かす

表参道で大人世代の施術を手掛ける@sakosakosakosakoさんいわく、ハイライトによる白髪ぼかしの前提となるのが「暗く塗りつぶすことではなく白髪をデザインの一部として取り込む」という方法。根元が伸びたときに、染めた部分とパキッと分かれることなく、ふんわり馴染んだ状態を目指せます。画像のようにコントラストを抑えて中～高明度でまとめると、特にナチュラルな仕上がりに。

自然な陰影で伸びても安心

実際にハイライトを取り入れている@acco.mamaさんは、「頭頂部の白髪 気になりにくいし奥行きも出る」とメリットを実感。ベースカラーとの差が陰影となり、動きのあるボブとリンクしてふんわりとしたニュアンスを後押しするイメージです。こなれ感あふれるこの状態なら、美容院でメンテナンスするまでの期間もストレスが減りそう。

立体的な印象もおまかせ

トレンドのスリークなボブで心配なのが、髪質やカラー次第でのっぺり見える可能性があること。白髪ぼかしの細いハイライトを忍ばせれば、凛々しいシルエットのまま錯視によって立体感を演出できます。カットした@yuuna__iwamaさんが勧める「バームでツヤ感を出してお洒落に」決めるスタイリングを楽しんでみて。

コントラストで強弱も自由自在

ベースを地毛やダークトーンにすることで、ダメージを抑えつつコントラストをつける方法にも注目。レイヤーの動きに沿う筋感が、軽やかな雰囲気を強調してくれそうです。担当した@dimo_and_kazumaさんは、「派手すぎない、でも筋感は欲しい」という人に向いているとコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@acco.mama様、@yuuna__iwama様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S