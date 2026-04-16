◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのダルトン・ラッシング選手が満塁ホームランを含む4打数2安打の活躍。ここまで5試合に出場し、驚異的な数字を残しています。

この日、大谷翔平選手が投手専念での先発マウンドに上がったことにより、DHの枠にラッシング選手が入り、7番でスタメン出場。

すると2回、2アウトから相手先発クレイ・ホームズ投手からライト線への2塁打を放つと、続くキム・ヘソン選手の今季第1号先制2ランを呼び込みます。

さらに3-1で迎えた8回、ノーアウト満塁の場面でラッシング選手に打席が回ると、デビン・ウィリアムズ投手が投じた初球のチェンジアップを捉え、とどめのグランドスラム。今季4号の一発となりました。

ラッシング選手は、メジャーデビューから2年目の25歳捕手。ここまで佐々木朗希投手の3試合の登板全てでバッテリーを組んでいます。バッティングでは、5試合に出場し、17打数9安打の打率.529、4本塁打、8打点、OPS1.909と圧倒的な数字。チームには正捕手のウィル・スミス選手がいることもあり、出番が限られますが、与えられた5試合全てでヒットを記録しており、ロバーツ監督にもうれしい悩みとなりそうです。