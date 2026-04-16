スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」限定フードが登場！組分け帽子タルト、クィディッチピザなど名場面メニュー全公開
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」。この企画を盛り上げる限定フード＆スイーツが、館内のレストランとカフェに登場した。映画の名場面をモチーフにしたメニューの数々を、物語の流れに沿って紹介していこう。
【写真】組分け帽子チョコレートタルト。カットすると4寮いずれかのカラークリームがお目見え
■赤いシーリングワックス付き！封筒型の「入学許可証のクレープ」
バックロットカフェの「入学許可証のクレープ」(1800円)は、ダーズリー家に大量に届いたホグワーツの入学許可証がモチーフ。封筒型に折られた3つのクレープには赤いシーリングワックスを模したチョコレートが載り、ホグワーツの「H」の紋章が刻まれている。フレーバーは苺ミルク・チョコバナナ・ティラミスの3種で、シェアして食べるのも楽しい。
■ダイアゴン横丁でのお買い物を再現した「アフタヌーンティー」
「ダイアゴン横丁の買い物リストアフタヌーンティー」(7500円)は、ハリーがハグリッドとダイアゴン横丁で入学準備の買い物をするシーンがテーマ。3段のティースタンドには、ミニヘドウィグケーキやワンドチュロス、大鍋シュークリームと、お買い物リストを表現したスイーツとセイボリーがぎっしり並ぶ。
ツアーチケットとセットの「アフタヌーンティーパッケージ」で予約すると、ウェルカムドリンクとして「届かぬ賢者の石」(モクテル)または「スモークド・フォービドゥンフォレスト」(カクテル)が選べる。
■車内販売のお菓子が「ミルクシェイク」に！
ハリーがホグワーツ特急の車内販売で大量のお菓子を買うあのシーンをイメージしたのが、フロッグカフェの「『ぜーんぶちょうだい』ミルクシェイク」(950円)。カラフルなミルクシェイクの上に、ジェリービーンズ、カエルチョコ、カラフルなスプリンクルがこれでもかと盛られている。ホグワーツに向かうワクワク感をそのまま詰め込んだ一杯は、写真映えも抜群！
■あなたは何寮？「組分け帽子チョコレートタルト」は食べてからのお楽しみ
同じくフロッグカフェの「組分け帽子チョコレートタルト」(550円)は、中のカスタードクリームがグリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンのいずれかの寮カラーになっていて、どの寮に組分けされるかは食べてからのお楽しみ。友達や家族と一緒に買えば、「何寮だった？」と盛り上がること間違いなし。テイクアウトもできる。
■グリフィンドールVSスリザリンの「クィディッチピザ」
フードホールの「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」(2800円)は、ハリーのクィディッチデビュー戦がテーマ。ケールとビーフのスリザリン側、ハムとトマトのグリフィンドール側をハーフ＆ハーフで分け、中央にはスニッチに見立てたライスコロッケが鎮座している。クラシカルなケーキスタンドで提供されるのもかっこいい。
■真っ黒バンズの「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」がインパクト大
バックロットカフェの「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」(2500円)は、真っ黒なバンズが目を引く一品。夜中にハリーたちが足を踏み入れたあの森の不気味さを、黒いアイオリソースとバルサミコクリームソース、黒いトマトリーフで表現している。ハーブスパイスを振りかけたチップス付きで食べ応えも十分。
■バタービールシーズン到来！新作スイーツ＆缶バッジキャンペーンも
毎年春恒例のバタービールシーズンに合わせて、フロッグカフェに「バタービールミニサンデー」(650円)が新登場。キャラメル味のアイスクリームの下にザクザク食感のパイが敷かれ、チョコレートプレッツェルとマシュマロがトッピングされている。バタービールのあの甘くてクセになる味わいが好きな人にはたまらない。
2026年7月17日(金)までの期間中は、バタービールバーやフロッグカフェ、フードホールで対象商品を2点購入すると、オリジナル缶バッジがもらえるキャンペーンも実施している。BUTTERBEERのロゴが入ったレトロなデザインで、なくなり次第終了。ハリー・ポッター ショップ 原宿でもバタービールを含むフード2点購入で同様にもらえる。
■新レギュラーメニューも同時に拡充
限定メニューの展開に合わせてレギュラーメニューも拡充。フロッグカフェにはホグワーツ特急の車内販売をイメージした「かぼちゃパイ」(550円)が、フードホールにはジューシーなビーフパティと濃厚チーズを重ねた「ダブルチーズバーガー」(2200円)が加わった。かぼちゃパイはテイクアウトもできる。
限定メニューの提供は企画期間中のみ。映画の名場面を“味わいながら”追体験できるこの機会、友達や家族を誘ってぜひ訪れてみては？
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円〜、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なります。※チケットは公式サイトで事前に購入することをおすすめします。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.
『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中
ブルーレイ＆DVD 発売元／販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
発売元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R.(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
■赤いシーリングワックス付き！封筒型の「入学許可証のクレープ」
バックロットカフェの「入学許可証のクレープ」(1800円)は、ダーズリー家に大量に届いたホグワーツの入学許可証がモチーフ。封筒型に折られた3つのクレープには赤いシーリングワックスを模したチョコレートが載り、ホグワーツの「H」の紋章が刻まれている。フレーバーは苺ミルク・チョコバナナ・ティラミスの3種で、シェアして食べるのも楽しい。
■ダイアゴン横丁でのお買い物を再現した「アフタヌーンティー」
「ダイアゴン横丁の買い物リストアフタヌーンティー」(7500円)は、ハリーがハグリッドとダイアゴン横丁で入学準備の買い物をするシーンがテーマ。3段のティースタンドには、ミニヘドウィグケーキやワンドチュロス、大鍋シュークリームと、お買い物リストを表現したスイーツとセイボリーがぎっしり並ぶ。
ツアーチケットとセットの「アフタヌーンティーパッケージ」で予約すると、ウェルカムドリンクとして「届かぬ賢者の石」(モクテル)または「スモークド・フォービドゥンフォレスト」(カクテル)が選べる。
■車内販売のお菓子が「ミルクシェイク」に！
ハリーがホグワーツ特急の車内販売で大量のお菓子を買うあのシーンをイメージしたのが、フロッグカフェの「『ぜーんぶちょうだい』ミルクシェイク」(950円)。カラフルなミルクシェイクの上に、ジェリービーンズ、カエルチョコ、カラフルなスプリンクルがこれでもかと盛られている。ホグワーツに向かうワクワク感をそのまま詰め込んだ一杯は、写真映えも抜群！
■あなたは何寮？「組分け帽子チョコレートタルト」は食べてからのお楽しみ
同じくフロッグカフェの「組分け帽子チョコレートタルト」(550円)は、中のカスタードクリームがグリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンのいずれかの寮カラーになっていて、どの寮に組分けされるかは食べてからのお楽しみ。友達や家族と一緒に買えば、「何寮だった？」と盛り上がること間違いなし。テイクアウトもできる。
■グリフィンドールVSスリザリンの「クィディッチピザ」
フードホールの「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」(2800円)は、ハリーのクィディッチデビュー戦がテーマ。ケールとビーフのスリザリン側、ハムとトマトのグリフィンドール側をハーフ＆ハーフで分け、中央にはスニッチに見立てたライスコロッケが鎮座している。クラシカルなケーキスタンドで提供されるのもかっこいい。
■真っ黒バンズの「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」がインパクト大
バックロットカフェの「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」(2500円)は、真っ黒なバンズが目を引く一品。夜中にハリーたちが足を踏み入れたあの森の不気味さを、黒いアイオリソースとバルサミコクリームソース、黒いトマトリーフで表現している。ハーブスパイスを振りかけたチップス付きで食べ応えも十分。
■バタービールシーズン到来！新作スイーツ＆缶バッジキャンペーンも
毎年春恒例のバタービールシーズンに合わせて、フロッグカフェに「バタービールミニサンデー」(650円)が新登場。キャラメル味のアイスクリームの下にザクザク食感のパイが敷かれ、チョコレートプレッツェルとマシュマロがトッピングされている。バタービールのあの甘くてクセになる味わいが好きな人にはたまらない。
2026年7月17日(金)までの期間中は、バタービールバーやフロッグカフェ、フードホールで対象商品を2点購入すると、オリジナル缶バッジがもらえるキャンペーンも実施している。BUTTERBEERのロゴが入ったレトロなデザインで、なくなり次第終了。ハリー・ポッター ショップ 原宿でもバタービールを含むフード2点購入で同様にもらえる。
■新レギュラーメニューも同時に拡充
限定メニューの展開に合わせてレギュラーメニューも拡充。フロッグカフェにはホグワーツ特急の車内販売をイメージした「かぼちゃパイ」(550円)が、フードホールにはジューシーなビーフパティと濃厚チーズを重ねた「ダブルチーズバーガー」(2200円)が加わった。かぼちゃパイはテイクアウトもできる。
限定メニューの提供は企画期間中のみ。映画の名場面を“味わいながら”追体験できるこの機会、友達や家族を誘ってぜひ訪れてみては？
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円〜、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なります。※チケットは公式サイトで事前に購入することをおすすめします。
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『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中
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