Amazon、前モデルより平均30%高速化した新モデル「Fire TV Stick HD」を発表。予約受付中スリムな新デザインで、テレビからの直接給電に対応
Amazonは4月15日、ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」の新モデルを発表した。現在予約を受け付けており、4月30日に出荷が開始される予定。また、5月より順次、エディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ等の全国の家電量販店でも販売される。
本製品は、6,980円というお手頃な価格ながら、前モデルと比較して平均30%の高速化を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化など、ニーズに合わせ多くの改善が行なわれている。
従来通り、各種ストリーミングサービスの70万本以上の映画・テレビ番組の視聴や、Alexa対応音声認識リモコンも同梱し、リモコン上のAlexaボタンを押しながら話しかけるだけでコンテンツの検索や再生、スマートホーム製品の操作などができる。
※各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。コンテンツ数は2026年4月時点のものです。
※Alexa対応スマートホーム製品（別売）と事前の設定が必要です。
「Fire TV Stick HD」新モデルの主な特長
前モデルより平均30%高速化
「Fire TV Stick HD」モデル史上、最も高速。本体の起動やアプリを開く速度を改善し、前モデルと比較して平均30%の高速化を実現し、よりスムーズで快適なストリーミング体験を楽しめる。
※2026年4月現在において、2024年発売「Fire TV Stick HD」と比較
新デザインの本体
前モデルと比較して横幅が約30%スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになった。スリム化の実現により、隣のHDMIポートに挿すケーブルと干渉することなく、テレビ背面にすっきりと収まる。
給電方法の改善
起動時間を改善し、テレビから直接電源がとれるように設計（テレビのUSB-Aポートから給電）。これによりUSB電源アダプターが不要になり、セットアップが簡素化されると共に、壁掛けテレビでもケーブルが見えないよう美しく配線することができる。
※基本的にUSB電源アダプターは不要ですが、もし、テレビに「電力不足・過多」の警告が表示される、または全く映らない場合は、同梱されている取扱説明書に記載の方法をお試しください。
ケーブルの進化
従来micro-BだったUSB電源ケーブルをUSB-Cにアップグレード。さらにケーブルをL字ケーブルとしたことで場所をとりにくく、テレビ直接給電に合わせて長さも短くなった（約30cm）。これらの進化に伴い、付属品も見直され、テレビとインターネット接続の環境があれば、Fire TV Stick HD本体とリモコン、ケーブルだけで、自宅のみならず旅先でも簡単にFire TVを楽しむことができる。
新しいFire TV体験
ホーム画面のデザインやタブ、メニュー、アプリ表示等を刷新し、より直感的で使いやすい操作性を実現。コンテンツを見つけやすく整理されたレイアウトで、快適なストリーミング体験が提供される。