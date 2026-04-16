【「Fire TV Stick HD」新モデル】 予約受付：4月15日より開始 出荷：4月30日予定 価格：6,980円

Amazonは4月15日、ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」の新モデルを発表した。現在予約を受け付けており、4月30日に出荷が開始される予定。また、5月より順次、エディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ等の全国の家電量販店でも販売される。

本製品は、6,980円というお手頃な価格ながら、前モデルと比較して平均30%の高速化を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化など、ニーズに合わせ多くの改善が行なわれている。

従来通り、各種ストリーミングサービスの70万本以上の映画・テレビ番組の視聴や、Alexa対応音声認識リモコンも同梱し、リモコン上のAlexaボタンを押しながら話しかけるだけでコンテンツの検索や再生、スマートホーム製品の操作などができる。

※各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。コンテンツ数は2026年4月時点のものです。

※Alexa対応スマートホーム製品（別売）と事前の設定が必要です。

「Fire TV Stick HD」新モデルの主な特長

前モデルより平均30%高速化

「Fire TV Stick HD」モデル史上、最も高速。本体の起動やアプリを開く速度を改善し、前モデルと比較して平均30%の高速化を実現し、よりスムーズで快適なストリーミング体験を楽しめる。

※2026年4月現在において、2024年発売「Fire TV Stick HD」と比較

新デザインの本体

前モデルと比較して横幅が約30%スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになった。スリム化の実現により、隣のHDMIポートに挿すケーブルと干渉することなく、テレビ背面にすっきりと収まる。

給電方法の改善

起動時間を改善し、テレビから直接電源がとれるように設計（テレビのUSB-Aポートから給電）。これによりUSB電源アダプターが不要になり、セットアップが簡素化されると共に、壁掛けテレビでもケーブルが見えないよう美しく配線することができる。

※基本的にUSB電源アダプターは不要ですが、もし、テレビに「電力不足・過多」の警告が表示される、または全く映らない場合は、同梱されている取扱説明書に記載の方法をお試しください。

ケーブルの進化

従来micro-BだったUSB電源ケーブルをUSB-Cにアップグレード。さらにケーブルをL字ケーブルとしたことで場所をとりにくく、テレビ直接給電に合わせて長さも短くなった（約30cm）。これらの進化に伴い、付属品も見直され、テレビとインターネット接続の環境があれば、Fire TV Stick HD本体とリモコン、ケーブルだけで、自宅のみならず旅先でも簡単にFire TVを楽しむことができる。

新しいFire TV体験

ホーム画面のデザインやタブ、メニュー、アプリ表示等を刷新し、より直感的で使いやすい操作性を実現。コンテンツを見つけやすく整理されたレイアウトで、快適なストリーミング体験が提供される。