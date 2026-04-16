「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）

来日３年目助っ人の勢いが止まらない。オリックスは先発のアンダーソン・エスピノーザ投手が６回無失点と力投し、１２球団トップタイとなる開幕から無傷の３連勝。チーム２カードぶりの勝ち越しと５年ぶりの本拠地７連勝に貢献した。

「捕手の森（友哉）さんが素晴らしい仕事をしてくれていることが、いい結果につながっている。（自分も）このままリズムを崩さずに投げていきたい」。この日は尻上がりに得意のナックルカーブがさえ、西武戦では来日初完封勝利を挙げた１日の試合に続く白星。登板前に「そのことは忘れて、また打者一人一人に勝負していく気で挑む」と意気込んでいたが、その言葉通り、再現してみせた。

オフの米国マイアミでの自主トレでは、制球力を上げる投球フォーム改造に着手。「自分が成長するため。それが長いイニングを投げることや、チームの勝利、優勝につながることだと思っている」と力説する。

２月に第１子となる「賢造（ケンゾウ）」ちゃんが誕生し、６月の来日が決定。パパとして今後も格好いいところを見せる。