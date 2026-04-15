トランプ大統領がエプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元などを訴えていた訴訟で、アメリカの連邦地裁は13日、訴えを棄却しました。

この裁判は、トランプ大統領が去年7月、少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元やオーナーのメディア王、ルパート・マードック氏らに対し、100億ドル＝日本円でおよそ1兆5900億円以上の損害賠償を求めて訴えていたものです。

記事では、トランプ氏がエプスタイン氏に2003年に送った手紙が存在すると報じていて、トランプ氏は「虚偽で悪意のあるフェイクニュース」などと反論していました。

フロリダ州の連邦地裁は13日、ウォール・ストリート・ジャーナル側は、トランプ氏などに改めてコメントを求め、記事では、手紙を精査したことも記載し、トランプ氏が手紙は偽物だと執筆を否定していることも伝えていると指摘しました。

その上で、今の訴状では記事掲載をめぐり「悪意があったと立証するには不十分」だとして、訴えを棄却しました。

ただし、27日までに修正した訴状を再提出することを認めていて、これを受けトランプ氏はSNSに「再提出の勧告であり、更新した訴状を再提出する予定だ」と投稿しています。