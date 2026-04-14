畑芽育＆志田未来ドラマの役柄にネット驚き「刺激強すぎやろ」「おっぱい半分出た服でクラブ?!」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第1話が、12日に放送された。2人の役柄＆演技合戦に視聴者から驚きの声があがっている。
【動画】畑芽育×志田未来 演技が凄すぎる…公式ムービー
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
ユメは“とにかく間違えてしまう”性格でギャル風コーデ、未央は“間違えないように生きる”地味なキャラクター。第1話では、偶然の出会いから、仲良くなっていった。
未央は生きる意欲を失いながらも、ユメに「クラブとか行ったことない」「おっぱい半分出た服着て」とメッセージを送り、2人が一緒にクラブに行く場面もあった。ユメは「クラブ行ってくる、おっぱい半分出た服で」と伝え、家を出た。
このワードに、ネットは反応。SNSは「おっぱい半分出た服でクラブ?!どんな展開！」「刺激強すぎやろ。半分おっぱい出てる服ってどんなん」「面白い！ギャル？っぽい畑芽育ちゃん可愛い」「志田未来演技うますぎる問題」などと盛り上がった。
一方、ラストでは衝撃の伏線回収。「#畑芽育になに言わせとんじゃってセリフ2回ほどあったけど、このドラマは面白そう。終盤の展開に声出た」と、第2話以降に期待が高まっている。
TVerで見逃し配信を実施。
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今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
未央は生きる意欲を失いながらも、ユメに「クラブとか行ったことない」「おっぱい半分出た服着て」とメッセージを送り、2人が一緒にクラブに行く場面もあった。ユメは「クラブ行ってくる、おっぱい半分出た服で」と伝え、家を出た。
このワードに、ネットは反応。SNSは「おっぱい半分出た服でクラブ?!どんな展開！」「刺激強すぎやろ。半分おっぱい出てる服ってどんなん」「面白い！ギャル？っぽい畑芽育ちゃん可愛い」「志田未来演技うますぎる問題」などと盛り上がった。
一方、ラストでは衝撃の伏線回収。「#畑芽育になに言わせとんじゃってセリフ2回ほどあったけど、このドラマは面白そう。終盤の展開に声出た」と、第2話以降に期待が高まっている。
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